A settembre Apple ha dominato nel settore globale smartphone

I volumi di vendita globali di smartphone (la percentuale di merce venduta al cliente finale rispetto a quella ricevuta dal fornitore ed immessa sul mercato per la vendita diretta) hanno visto un incremento del 2% anno su anno nel quarto trimestre 2024, la prima crescita registrata in un Q3 (terzo trimestre) anno su anno dopo il Q3 del 2018.

A riferirlo è Counterpoint Research spiegando che America Latina, Europa occidentale e Giappone sono le aree dove è stata registrata la crescita maggiore. Secondo il gruppo di ricerca, nella classifica di settembre Apple è diventato il brand più importante, grazie anche al lancio della lineup iPhone 16.

Ai primo posti dell’intero trimestretroviamo Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo con quest’ultima che ha visto un incremento del 10% nel confronto anno su anno.

Fuori dalla classica dei brand nella top-five, secondo Counterpoint, stanno crescendo velocemente marchi quali Motorola e Huawei con una crescita che arriva quasi al 30%. Per Motorola e Google si è trattato del volume trimestrale più elevato di sempre. Nonostante qualche sintomo di rallentamento della ripresa, il mercato sembra incanalato verso una crescita anno su anno nel 2024.

“Tutti i produttori di smartphone hanno beneficiato di una generale ripresa del mercato nel 2024, e i 10 marchi principali hanno consolidato la loro presenza. Samsung e Apple hanno mantenuto i primi due posti in classifica nel Q3 2024, seguiti da Xiaomi, OPPO e vivo”, riferisce Tarun Pathak, Research Director di Counterpoint.

Samsung guida il mercato con il 19% di market share grazie alla sostenuta domanda di dispositivi della serie Galaxy A, con performance migliori della serie S24. Tuttavia, i pieghevoli dell’azienda sudcoreana hanno ricevuto un’accoglienza tiepida.

Nel Q3 2024 Apple è cresciuta dell’1%, e a settembre si è affermata come il marchio più grande a livello globale, aiutata dal lancio degli iPhone 16, nonostante le vendite della serie sembrano per ora non eclatanti. “Anche se per la serie iPhone 16 si sono inizialmente registrate vendite piatte, prevediamo che la domanda della serie iPhone 16 rimanga stabile per la grande base installata di utenti iPhone”.

