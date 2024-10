Alcuni utenti iPhone lamentano un consumo anomalo della batteria con iOS 18

Pubblicità

Diversi utenti iPhone 16 e iPhone 16 Pro lamentano un consumo eccessivo e anomalo della batteria; la maggior parte delle lamentele riguarda i dispositivi più recenti ma anche utenti di precedenti modelli di iPhone lamentano un consumo anomalo della batteria dopo il passaggio a iOS 18.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors evidenziando lamentele su Reddit, sul forumi di supporto Apple e altri siti.

In alcuni casi l’esaurimento della batteria si verifica anche in standby, quando il dispositivo non è in uso, lasciando immaginare qualche inconveniente legato ad attività eseguite in background. In uno degli esempi citati, un utente lamenta che alle 9 di mattina il telefono evidenzia il 95% di batterie (limite di caricamento impostato dall’utente per limitare l’usura della batteria e migliorarne il ciclo di vita, riducendo il tempo che l’iPhone trascorre a piena carica), percentuale che resiste per 20 minuti prima di cominciare a scendere rapidamente. “Ogni 5 minuti, perdo un punto percentuale, fino a quando non prendo il telefono in mano e lo uso. Ora sembra essersi stabilizzato ma sono molto perplesso da questo comportamento”.

Un diverso utente su Reddit riferisce che sia unsuo iPhone 16 Pro, sia un suo iPhone 14 Pro si comportano allo stesso modo, perdendo percentuali della batteria senza uso.

Problematiche legate al consumo anomalo della batteria sono difficili da diagnosticare perché abitudini, app installate e l’uso del telefono varia da persona a persona, e non tutti i giorni si eseguono gli stessi identici comportamenti. Tra i rimedi tentati da alcuni utenti: disabilitare il ProMotion (la tecnologia che garantisce animazioni migliori e più fluide), disattivare l’opzione “schermo sempre attivo”, disattivare il refresh delle app che consumano più batteria in background (Impostazioni > Generali > Aggiorna app in background), rimuovere widget e, alle brutte, il reset da zero l’iPhone. Alcune persone riferiscono di miglioramenti dopo tentativi come questi indicati, ma altri affermano che i problemi restano.

Alcuni utenti riferiscono di migliorie dopo l’aggiornamento a iOS 18.0.1 o alla beta di iOS 18.1. Per quest’ultimo update non dovrebbe mancare molto al rilascio ufficiale, sperando che sia effettivamente risolutivo.