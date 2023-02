I migliori supporti per iPhone del’inizio 2023

iPhone è il dispositivo da tasca per eccellenza. Viene con noi ovunque standosene tranquillo e pronto ad ogni evenienza mentre lo impugniamo. Ma quando viene estratto magari mentre siamo in casa, in ufficio o in viaggio potremmo avere bisogno di usarlo in maniera comoda senza impegnare le mani. È qui che viene in nostro soccorso un supporto.

Questo tipo accessori devono essere essenzialmente ergonomici, quindi permettere di vedere correttamente e senza sforzo lo schermo e permetterci di gestire i controlli senza traballare e scivolare. Parallelamente un supporto deve anche essere elegante e ben costruito per non sfigurare accanto al nostro iPhone.

Infine alcuni supporti hanno anche funzioni accessorie di cui la più tipica è la ricarica del telefono. Questo tipicamente avviene via wireless sfruttando una capacità che iPhone ha fin dai tempi del lancio di iPhone 8.

In questo articolo vi presentiamo quelli che secondo noi sono i migliori supporti per iPhone partendo da quelli che potremmo definire “inerti” e finalizzati prevalentemente a tenere in posizione iPhone.

Presentiamo anche alcuni supporti con ricarica che svolgono, come accennato il compito di ripristinare l’autonomia del telefono mentre lo teniamo sulla scrivania oppure l’usiamo vedere film o serie TV. Non staremo a spiegare tutto quel che è necessario per capire quali siano le particolarità di un sistema di ricarica wireless. Li spieghiamo nel dettaglio in questo articolo dedicato alla ricarica Magsafe.

In linea generale sarà comunque difficile trovare un supporto da tavolo compatibile con la tecnologia Magsafe che permette una ricarica rapida. La stragrande maggioranza dei caricabatterie con supporto sono caricabatterie da 7,5W o addirittura in qualche caso da 5W.

Migliori supporti iPhone

Partiamo dai supporti che potremmo definire “puri”, quindi supporti che nascono esclusivamente per sorreggere gli iPhone, ciascuno con le sue peculiarità. Li abbiamo scelti per la differenza che hanno uno dall’altro in termini di destinazione di utilizzo.

Supporto Lamicall

Il primo supporto che vi proponiamo è tra i più tradizionali, sebbene presenti tante dettagli che lo rendono efficiente. Si tratta di quello proposto da Lamicall, regolabile, così da poter scegliere l’angolo di visuale preferito. Il gancio che sorregge lo smartphone è abbastanza largo, così da risultare particolarmente stabile. E’ costruito in lega di alluminio, ha bordi arrotondati, è leggero, portatile, pienamente compatibile con i telefoni iPhone e Android. Da segnalare la protezione con gomma per il dispositivo e il basso centro di gravità. Il gancio allargato lo rende adatto anche a grandi dispositivi.

Supporto UGREEN

Ancor più minimale del precedente, e con un assetto più basso, è il supporto UGREEN. Anche in questo caso si tratta di uno stand minimale, che però risulta assolutamente versatile, perché in grado di sorreggere, oltre che iPhone e smartphone, anche tablet e iPad, come ad esempio iPad mini, senza alcuna difficoltà. Disponibile in bianco o nero, a seconda delle preferenze, ha sempre la possibilità di regolare l’angolo di visuale del display da 0 a 100 gradi.

Supporto telescopico OMOTON

Il design richiama quello dei prodotti Apple. Questo supporto OMOTON ha la particolarità di essere telescopico; il braccio centrale regolabile in altezza per migliorare l’ergonomia. In questo mondo oltre che adattare l’inclinazione, potremo posizionare lo smartphone o il tablet ad un’altezza regolabile fino a 10 cm. E’ Ideale per guardare film, seguire una ricetta di cucina, giocare, effettuare chiamate FaceTime e altro ancora. Anche qui la base è antiscivolo e antigraffio: la protezione in gomma al silicone e la base in metallo rendono stabile il supporto.

Supporto STEBRUAM

In questo caso il supporto Stebraum non ha soltanto la funzione di sorreggere l’iPhone quando è sulla scrivania, ma di ingrandirne lo schermo. Già, è progettato specificamente per godere di contenuti multimediali, come film e serie TV, ingrandendo l’area di visualizzazione fino a 14 pollici. Questo grazie alla particolare lente situata davanti allo smartphone, che consentirà di ingrandire fino a 5 volte la diagonale dello smartphone che si sta utilizzando. È disponibile in varie dimensioni, da 12 a 18 pollici. Non ci si deve attendere miracoli visto che parliamo di una lente acrilica che inevitabilmente è ben distante dalla qualità che sarebbe in grado di offrire un verso schermo di quelle dimensioni, ma assestate le attese al giusto livello e considerato il costo rappresenta un gadget divertente e interessante.

Supporto Nulaxy A4

Quello proposto da Nulaxy è, nella filosofia e nella forma, molto simile a quello Lamicall. Ha, tuttavia, una particolarità: può essere completamente ripiegato. Questo vuol dire un minor ingombro, nel caso in cui lo portiate all’interno delle borse per notebook, o anche in una pochette per tablet. Nonostante sia un supporto “contorsionista” non rinuncia comunque alla possibilità di regolare l’angolo di visuale del dispositivo alloggiato. E’ sottile appena 3,6 mm e posizionato sulla parte bassa di qualsiasi cover non ostacola l’eventuale ricarica wireless MagSafe.

Supporto con aggancio ai bordi

Alle volte ci si allontana dalla propria scrivania, ma anche in volo è possibile portare con sé un supporto per iPhone, magari per godersi comodamente un film a bordo. Ecco, allora, il supporto a morsetto per montare il telefono al tavolino del sedile di fronte a noi, alla maniglia dei bagagli, alle attrezzature da palestra o a qualsiasi oggetto fino a 3,8 cm di larghezza. Ma si può appendere a qualunque bordo anche in casa. Da segnalare anche che può essere ripiegato per diventare un normale supporto da travolo. I doppi giunti con rotazione a 360 gradi offrono flessibilità per un miglior angolo di visione.

Cavalletto ESR

ESR ha pensato ad un approccio completamente diverso. Anziché un supporto da tavolo, propone un piccolo cavalletto da attaccare tramite adesivo ad una cover. In questo modo, diventa un tutt’uno con lo smartphone, ma all’occorrenza si apre e permette al terminale di essere sorretto sulla scrivania, proprio come farebbe una qualsiasi dock. In questo modo non si avrà necessità di disporre di supporti diversi per ciascuna scrivania, a casa o a lavoro, perché il supporto viaggia sempre con lo smartphone.

Lonzoth a collo d’oca

Alle volte è difficile trovare l’esatta posizione dello smartphone sulla scrivania. Ecco perché, allora, il supporto LONZOTH può essere quello giusto: grazie al suo “collo d’oca” può essere posizionato davvero al meglio, a seconda delle necessità dell’utente. Il collo d’oca è lungo circa 75 cm, così da poter trovare la posizione perfetta. Ovviamente, tenendo in considerazione la lunghezza del “collo” è bene alloggiare smartphone e non tablet, perché peserebbero troppo e non permetterebbero al braccio di reggere il dispositivo.

Kalibri

Se amate il legno, eccovi accontentati. Questo supporto di Kalibri ha uno stile inconfondibile. E’ un monoblocco, che consente di alloggiare comodamente lo smartphone e che dispone anche di un foro che consente di far passare il cavo di ricarica, così da non sacrificarla mentre l’iPhone è alloggiato. Su Amazon si acquista a questo indirizzo.

WAHK RAHK: il supporto Panda

Non potevamo chiudere lasciandovi senza un supporto più originale e divertente. In questo caso, Wahk Rahk propone un simpatico panda in grado di sorreggere iPhone e iPad tramite le sue grosse zampe. Queste possono essere regolate fino ad una larghezza di 20 cm circa così da supportare smartphone e tablet di diversa grandezza.

Migliori supporti iPhone con ricarica wireless

Belkin Boostcharge Pro

Belink è stata la prima aziende (e ancora oggi una delle pochissime) al mondo ad aderire all progetto MagSafe. Il Belkin Boostcharge Pro è un accessorio molto interessante perché include una piattaforma MagSafe certificata, quindi compatibile con la ricarica a 15W e un sistema per ricaricare gli AirPods se avete la versione con ricarica wireless. È realizzato in plastica di eccellente qualità e acciaio e nella confezione trovate anche un caricabatterie da 40W. Il prezzo non si potrebbe definire economico, ma acquistare un Magsafe e un caricabatterie wireless per AirPods oltre ad un caricabatterie come quello incluso nella confezione potrebbe non essere di molto più conveniente. La versione che permette di ricaricare insieme anche un Apple Watch funziona molto similmente al 3-in-1 di cui sopra.

Anker 633

Anker è una delle aziende più interessate al settore degli accessori per iPhone. Ecco, allora, la batteria di ricarica MagSafe che, all’occorrenza, si trasforma anche in una dock per iPhone. In questo modo il supporto da scrivania è incluso nella batteria stessa: è una semplice “linguetta” da aprire all’occorrenza e che permette all’iPhone di reggersi in piedi mentre si ricarica. Ovviamente, anche se la batteria da 10.000 mAh dovesse esaurirsi, rimane il fatto che possiate utilizzato come semplice supporto.

Anker Powerwave

Anche Anker ha rinnovato la propria linea di caricatori wireless e Powerwave rientra nei prodotti studiati proprio per questi modelli e per i successivi iPhone 13 e iPhone 14. Si tratta di uno di quegli accessori che potremmo definire come “compatibili” con Magsafe, il che significa che supporta il design con magnete dei nuovi telefoni ma li ricarica a solo 7,5W. In compenso funziona anche come supporto e permette di ricaricare sulla base anche un paio di auricolari che potrebbero essere ad esempio degli Airpods. Sulla base non c’è il magnete ma questo piccolo limite è ricompensato dall’ergonomia del dispositivo e dal prezzo che è più basso di quello del singolo Magsafe.

Belkin BOOST↑UP

Ancora, rimanendo nel campo delle basi meno sofisticate ma non per questo di bassa qualità vi segnaliamo anche il Belkin BOOST↑UP di Belkin. Supporta lo standard wireless Qi con una potenza fino a 7,5W. Questo è di fatto un prodotto “sicuro” anche in caso in futuro aggiornamento software di Apple perché è stato a lungo presentato anche da Apple sul suo sito di commercio on line. La particolarità sta nel fatto che qui abbiamo oltre un caricabatterie wireless anche un supporto per tenere in posizione verticale oppure orizzontale iPhone (o qualunque altro telefono). In pratica è un supporto sicuro per le call o FaceTime oppure per guardare un film o una serie.

TwelveSouth PowerPic mod

TwelveSouth PowerPic mod come tutti i prodotto di TwelveSouth è davvero originale. Di base è un comune caricabatterie wireless capace di ripristinare la batteria di iPhone a 7,5W ma la sua struttura è peculiare: il dorso che supporta la piastra di ricarica è in acrilico trasparente ed è personalizzabile. In pratica potete inserire al suo interno una foto o un disegno che lo rende un elemento di arredo. Può anche essere usato senza foto, lasciandolo trasparente. In questo modo apparirà come un oggetto minimalista e diverso da tutti i caricabatterie da tavolo.

Fulaim

Se cercate uno stand estremamente economico, che sia di design e in grado di ricaricare l’iPhone tramite MAgSafe ecco quello Fulaim. In realtà la dock in sé non può funzionare da sola, perché non reggerebbe l’iPhone in posizione, né lo ricaricherebbe. Propone, però, un incavo per incastonare il caricatore MagSafe di Apple, o altri aventi la medesima forma e dimensione. Accoppiando questo accessorio lo stand, non solo è in grado di reggere magneticamente l’iPhone in posizione, ma di caricarlo allo stesso momento.

ESR Halolock

HaloLock di ESR è un caricabatterie da tavolo compatibile progettato per i dispositivi con Magsafe. Grazie al magnete, ricaricare iPhone è più semplice, considerando che il dispositivo viene richiamato in sede, non dovendo dunque preoccuparsi di come viene adagiato sul pad di ricarica. In pratica è il concetto alla base di Magsafe. Ovviamente il blocco magnetico funziona con un iPhone 12 e iPhone 13 senza custodia, una custodia ESR HaloLock o una custodia ufficiale per Magsafe. Permette di ricaricare iPhone 12 a 7.5W se abbinata a un cavo PD o QC da 18W. Questa nuova versione ha anche la particolarità di avere un piccolo cavalletto sul retro, che consentirà di posizionare lo smartphone sulla scrivania come se fosse su una dock.

