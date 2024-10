AC3X Radio, stazione radiofonica lineare e immersiva di Musica Classica in 5.1.2 Canali

Pubblicità

AC3X Radio è la prima stazione radiofonica sperimentale IP a trasmettere musica classica interamente in formato immersivo 5.1.2 canali su codec open source.

Questo progetto di ricerca è ideato e realizzato dal fondatore Marco Coldagelli (specializzato in produzioni audiovisive di alto livello nell’ambito della musica colta e del teatro) ed è indicato come creato da zero, usando “un protocollo proprietario di upmix e playout, appositamente cesellato per esaltare la musica classica”.

Le registrazioni sono indicate come tutte “provenienti da repertorio non tutelato”, “meticolosamente selezionate” e “sottoposte ad accurato processo di upmix in tempo reale direttamente in playout” (senza alcuna modifica del contenuto artistico originale) per offrire un suono immersivo 5.1.2 di qualità e con la massima gamma dinamica possibile.

L’obiettivo è rendere fruibile a tutti, gratuitamente, un’esperienza da sala da concerto direttamente a casa, divulgando quanto più possibile la passione per la musica colta e per l’ascolto di qualità.

Per la trasmissione è stato scelto il codec open source OPUS, opportunamente adattato all’innovativa mappatura canali immersiva 5.1.2 (3 diffusori frontali, 2 diffusori surround, un canale per gli effetti a bassa frequenza e 2 diffusori a soffitto), normalmente relegata a sistemi immersivi proprietari.

Il tutto è ovviamente fruibile, parallelamente, anche nel tradizionale formato surround 5.1, sia con codec AAC che AC3 a massimo bitrate, nonché in stereo convenzionale da qualsiasi dispositivo, mediante il sito web e la Progressive Web App ac3xradio.com o tramite le varie app degli aggregatori radiofonici sulle maggiori piattaforme.

Per provare questa radio su Mac potete sfruttare l’app VLC (si scarica da qui) e da quest’ultima aprire il menu “File > Apri rete” e collegasi all’URL https://ac3xradio.com/liveatm (in questa modalità si consiglia uso di scheda audio 7.1 canali con mid mappati a soffitto).