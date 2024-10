FIAT 500e sfida Tesla Cybertruck nello spot non alla pari

Pubblicità

Cosa c’è di più simile a un Tesla Cybertruck di una Fiat 500? Evidentemente nulla per Fiat USA, che ha appena rilasciato uno spot comparativo tra le due vetture davvero geniale, anche nel motto.

Lo slogan è piuttosto divertente. “Voi dite Tomato, noi diciamo Pomodoro”, così Fiat ha messo a confronto il Tesla Cybertruck con la sua nuova Fiat 500 elettrica del 2024. Lo spot evidenzia le differenze tra i due veicoli elettrici. Il Tesla Cybertruck e la Fiat 500e sono due EV completamente diversi, ma Fiat USA ha messo in luce i punti di forza del suo modello in modo piuttosto divertente. Del resto, questo è proprio l’obiettivo di una pubblicità: puntare i riflettori su un prodotto, anche proponendo un confronto piuttosto bizzarro.

Lo spot, tuttavia, non si limita a sottolineare i punti forti della 500e, mettendo in mostra anche le migliori caratteristiche di Tesla Cybertruck, come il fatto che sia costruito in acciaio laminato a freddo e venga descritto come una “bestia”. Mentre il design di Cybertruck sembra ispisrato dagli angoli, secondo lo spot quello di FIAT 500e è ispirato dagli angeli, in riferimento al Paese d’origine ma anche alla versione FIAT 500 e Inspired by Los Angeles proposta in USA.

In definitiva, lo spot è chiaramente pensato per far ridere, ma certamente punta i riflettori sull’EV di Fiat. Alcuni utenti, invece, hanno evidenziato come un confronto maggiormente sensato sarebbe stato quello tra la Fiat 500e e il veicolo Tesla più economico e compatto: la Model 3.

Secondo alcuni lo spot mette, però, in luce alcune lacune della Fiat elettrica. Ad esempio il prezzo troppo alto, da un lato, e l’autonomia dall’altro. In USA, sembra che l’autonomia della 500e possa non soddisfare le aspettative degli utenti, considerando che negli Stati Uniti le distanze da percorrere risultano molto più lunghe rispetto all’Italia. Inoltre, con qualche migliaio di dollari in più, commentano alcuni, è possibile acquistare una Tesla Model 3, più grande, con maggiore autonomia e certamente più popolare in USA.

Giusto per fornire qualche numero all’interno degli USA e dare un’idea dell’offerta, la Fiat 500e ha un’autonomia di 162 miglia in città (260 km) e offre guida assistita di Livello 2. Si ricarica per percorere 40 miglia in cinque minuti con stazioni di ricarica DC.

La versione Fiat 500e INSPI(RED) parte da un prezzo di listino di 32.500 dollari: Fiat offre altre tre versioni della 500e: Inspired by Beauty, Inspired by Music e Inspired by Los Angeles, con un prezzo di partenza di 36.000 dollari.

La Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive (RWD), invece, si ricarica in 15 minuti e offre un’autonomia di 363 miglia, circa 580 km. La versione Long Range RWD parte da 34.990 dollari e include incentivi fiscali di 7.500 dollari. Con un acconto di 2.999 dollari, il leasing per la Tesla Model 3 LR RWD necessita di una rata di 299 dollari al mese per 36 mesi, circa 130 dollari al mese in più rispetto alla rata del leasing per FIAT 500e.

In Italia la situazione sembra un po’ diversa: FIAT 500e parte dal prezzo di listino di 29.050 euro, invece Tesla Model 3 da 39.990 euro.

