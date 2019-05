Online in offerta l’acchiappamosche ed insetti elettrico, per un’estate tranquilla

Con la bella stagione si prepara anche l’invasione degli insetti molesti: in seconda posizione, dopo le universalmente odiate zanzare, non possono che esserci le altrettanto fastidiose mosche. Ecco l’accessorio giusto per liberarsene.

Si tratta di un semplice acchiappamosche elettrico che si preoccuperà di catturarle ed imprigionarle in modo che non possano più nuocere a nessuno. Con il dispositivo è inclusa anche un’esca, una sorta di “mangime” per insetti che si preoccuperà di attirare le mosche.

Il dittero intento a nutrirsi resterà lentamente imprigionato da un sistema rotante che chiuderà all’insetto ogni via di fuga e lo costringerà a raggiungere il “serbatoio” sottostante della trappola, da cui non sarà più in grado di uscire.

Se dalle immagini il funzionamento della trappola non vi sembra ben chiaro sarà sufficiente osservare questo video per capire esattamente in base a quale principio agisce.

Ovviamente la mosca non è l’unico insetto che può restare intrappolato nel dispositivi, ma qualunque altra vittima potrà fare la stessa fine e liberarci della sua presenza, sia in casa che all’esterno.

