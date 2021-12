Adobe Creative Cloud Express, che cos’è?

Immagina di voler creare un post per instagram, una story o magari un volantino, o perchè no, un video da mettere sul tuo sito senza dover installare alcun software di grafica (e senza doverne quindi conoscere il funzionamento). Con Adobe Creative Cloud Express puoi! Da oggi potrai avere a disposizione una serie di predefiniti e strumenti creativi a portata di click direttamente nel tuo browser senza installare alcun software.

Adobe Creative Cloud Express, noto in passato col nome di Adobe Spark, ha subito un sostanziale cambio di look a fine 2021 e si trova ora a sfidare apertamente altri servizi simili, come il popolare Canva, nell’arena dei prodotti web-based per la progettazione e realizzazione di materiale video-grafico online.

Adobe Creative Express, cosa posso fare?

In base al piano di sottoscrizione avrete accesso a diverse funzionalità, fra cui:

La possibilità di creare post e stories per i social media con dimensioni predefinite, ma anche volantini, animazioni semplici, editing video e pagine web senza dover scrivere nemmeno una linea di codice.Il tutto ovviamente via web browser senza dover installare alcun software. Tra le altre attività che è possibile realizzare grazie a Adobe Creative Express c’è la possibilità di Convertire in PDF e da PDF, così come convertire un file video in GIF.

Ogni volta che create un qualcosa di nuovo in Adobe Creative Express avrete a disposizioni moltissimi modelli pronti all’uso da editare e personalizzare grazie ad un’interfaccia estremamente semplice ed intuitiva.

Con Adobe Creative Express potrete inoltre approfittare delle tecnologie di Photoshop e Premiere incluse al suo interno per rimuovere lo sfondo dalle foto, ridimensionare o unire video.

Adobe Creative Express, come funziona?

Per usare Creative Express hai solo bisogno di un browser e di registrare un account adobe con la mail o con altri servizi social e mail (anche apple id).

Puoi iniziare a creare qualcosa di nuovo a partire da modelli già pronti, oppure, usando dei predefiniti che trovi nel menù che vedi in schermata.

Creative Express presenta inoltre nel menù iniziale le cosiddette azioni rapide, che ti permettono in pochi passaggi di fare operazioni relativamente complesse come: la rimozione di uno sfondo da una foto, convertire un file in PNG con trasparenza così come invertire o tagliare un video.

Una volta scelto un modello o un predefinito potrai personalizzarlo come vuoi nell’editor di Creative Cloud Express. Potrai modificare il testo, aggiungere animazioni, cambiare o aggiungere icone, inserire o sostituire nuove immagini in un colpo di click.

Condivisione e salvataggio Creative Cloud Express

Con Adobe Creative Cloud Express puoi salvare il tuo elaborato grafico (o meglio, scaricarlo) in differenti formati, come pdf, png e jpeg. Se hai creato un video con scritte animate e musica puoi scaricarlo direttamente in formato mp4. Un’alternativa al salvataggio è direttamente la condivisione della tua creazione, tramite link o direttamente su social media (e non solo). Condividere il tuo lavoro con Creative Cloud Express ti permette di lavorare più rapidamente senza fare passaggi inutili.

Quanto Costa Adobe Creative Cloud Express?

Al momento esistono due piani, uno gratuito e un’altro premium, dal costo di circa 12 euro al mese. Nel piano premium rientrano funzionalità maggiori così come un più ampio spazio di archiviazione dei propri progetti.

Può bastare Adobe Creative Cloud Express?

Se siete alle prime armi con i software di grafica sicuramente Adobe Creative Cloud Express può risultare un comodo alleato per le vostre esigenze quotidiane; alcune delle funzionalità di questa piattaforma sono effettivamente sorprendenti e facili da usare, ma, chiaramente, non tutto è possibile. Se, ad esempio, state cercando di scontornare delle figure o degli oggetti molto complessi avrete sicuramente bisogno di Adobe Photoshop,mentre, se state facendo un editing video molto articolato non è pensabile poter utilizzare una piattaforma web browser (per il momento). Per queste ragioni avrete probabilmente bisogno di un software ad hoc come Adobe Premiere o DaVinci Resolve. Da Espero trovi, nel nostro ampio catalogo, tutti i corsi di cui hai bisogno per essere più professionale ed efficiente che mai. Dai uno sguardo qui.