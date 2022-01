Superate il freddo con il Gilet USB e una powerbank

L’inverno è nel suo pieno, e prima che il nuovo anno ci conduca verso climi più miti sarà necessario battere i denti ancora per qualche mese. Certo, una giacca o un gilet riscaldante potrebbe certamente aiutarci a passare l’invero senza malanni, restando al caldo. Su Amazon sono commercializzati diversi modelli di varia taglia e ggi è in offerta uno dei più apprezzati su Amazon a circa 30 euro, grazie al doppio coupon che tutti possono utilizzare.

Si tratta di un gilet riscaldato che può soddisfare le esigenze di chiunque, regolando la cerniera, senza doversi preoccupare del problema delle dimensioni. La taglia del gilet può essere regolata fino a 5 misure, dalla da M alla XXXL. In questo modo il gilet riscaldato è adatto davvero a tutti.

Offre diverse modalità operative, con un riscaldamento rapido che avviene in appena tre secondi, e che può fornire una temperatura da 45° a 65° in un batter d’occhio. Questo grazie alla presenza di cinque potenti piastre di riscaldamento, in modo che collo, schiena e vita possano essere rapidamente riscaldate.

Affinché la giacca si riscaldi, ovviamente, è necessaria una fonte di alimentazione, che potrà essere una qualsiasi power bank, da poter mettere in tasca e portarla con se. La giacca, naturalmente ha un’interfaccia USB integrata, così che il collegamento con la batteria risulterà assolutamente semplice e immediato. Si stima che una normale batteria portatile da 10000 mAh possa essere utilizzata per un uso continuo per 5-8 ore.

Si tratta di un’ottima soluzione per sciatori, scalatori o per chi lavora all’aperto, magari per le guardie durante la ronda notturna o ancor di più per chi fa un’attività sedentaria – come un pescatore d’inverno – e dove quindi le basse temperature risultano ancora più difficili da sopportare.

Al momento è acquistare questo gilet a circa 30 euro. Per ottenere questo prezzo è necessario dapprima spuntare il coupon automatico tramite apposita casella, così da abbattere il prezzo di listino del 20%. Successivamente, nel carrello, si potrà inserire il secondo coupon VMOINDKF.

