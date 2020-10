Affarissimo Dyson V11: l’aspirapolvere wireless dei desideri a solo 521,55€

Perché aspettare il Black Friday o il Prime Day se il Dyson V11 oggetto del desiderio di casalinghe e… casalinghi geek è al prezzo migliore degli ultimi mesi è su Amazon? Il grande rivenditore ve lo propone ad appena 521,55 €

Stiamo parlando di una scopa elettrica verticale senza fili al top (come facile intuire della marca), senza sacchetto (ha un serbatoio con apertura per lo svuotamento facilitato che ha una capacità pari a 0,76 litri) e con una autonomia massima di 60 minuti (la batteria poi, se completamente scarica, si ricarica in 4 ore e mezza).

V11 è poco rumoroso (massimo 84 dB) e questo modello in particolare è stato progettato per case con animali domestici in quanto promette un’aspirazione potente sia su tappeti che su pavimenti. Nello specifico il motore digitale integrato nella spazzola ruota 60 volte al secondo spingendo le setole rigide in nylon tra le fibre dei tappeti per eliminare lo sporco difficile, mentre i filamenti in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine dai pavimenti.

Rispetto al modello precedente Il costruttore ha potenziato del 20% sia la batteria che il motore digitale, ora in grado di raggiungere la stratosferica velocità di 125.000 giri al minuto. Tutto questo si traduce in un incremento del 20% della potenzia di aspirazione rispetto al giù potentissimo Dyson V10.

Il novo modello Dyson V11 permette di pulire e lavorare senza l’intralcio dei fili: il nuovo modello arriva a funzionare per un’ora tra una ricarica e l’altra anche se difficilmente sarà necessario utilizzarlo per tutto questo tempo. Sul retro di Dyson V11 ora è integrato uno schermo LCD che visualizza le prestazioni in tempo reale, inclusa l’autonomia rimanente.

Attualmente questo modello ha un prezzo “standard” di almeno 750 euro. È possibile trovarlo anche a prezzi più bassi, ma al prezzo Amazon non si vede da molti mesi e solitamente da venditori non sempre affidabile.

Lo sconto a 521,55 € è frutto del prezzo già basso iniziale sommato ad uno sconto nel carrello. Al momento è ordinabile (no subito disponibile) ma sappiamo che la dicitura significa che di fatto è su ordinazione. Vi conviene comprare subito

Click qui per acquistare