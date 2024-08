20 € per dormire sereni con la lampada friggi-zanzare AGSIVO

Pubblicità

Piante, zampironi, candele e spray deterrenti: funzionano si, funzionano no. Per tenere lontane le zanzare serve questo ed altro, ma per mandarle direttamente al paradiso dei ditteri c’è un metodo ancora più efficace: la lampada AGSIVO che in questo momento vi costa quasi la metà.

Elettrica, senza fili, ricaricabile: il meglio che si possa desiderare perché coi suoi 1.200 mAh resta accesa tutta la notte e come un cellulare si alimenta senza cavo, potendo così posizionarla dove più fa comodo.

Per altro potete usare proprio lo stesso cavetto del cellulare perché usa una moderna presa USB-C per la ricarica della batteria.

È abbastanza compatta da non dare troppo fastidio (siamo sui 32 x 26 centimetri), e grazie al comodo maniglione si può trasportare facilmente o persino appendere alla parete.

A quel punto basta accenderla e lasciar fare a lei: attraverso una luce UV emessa dall’interno le zanzare saranno attirate visivamente da una luce che a loro piace tanto e nel momento in cui vi si avvicineranno, sarà la fine: la fitta griglia che le separa dalla fonte di luce infatti è elettrificata e il solo contatto sarà sufficiente per mettere fine alla vita del fastidioso insetto.

Un po’ brutale, forse, ma vi eviterà di essere continuamente svegliati da punture e ronzii, e al mattino avrete davanti una giornata a prova di prurito.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 37 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 45% andando a spendere intorno ai 20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.