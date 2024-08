Ventilatore a pavimento e batteria, ricarica USB a solo 46,50 euro

Pubblicità

Fa caldo in casa e non avete la presa a portata di mano? Poco male ci sono i ventilatori a batteria che si ricaricano via USB. Ah, lo volete a piantana… Non è facile ma la soluzione c’è anche risparmiando, questo questo accessorio di Benguoo che comprate a solo 46,50 € grazie a uno sconto e ad un coupon.

Quello che trovate in promozione è un ventilatore molto simile a tanti altri da pavimento, ma con una eccezione: non ha bisogno di una presa elettrica. Dentro ha infatti una batteria che ricaricate con un normale caricabatterie, tipo quello dei cellulari.

Questo gli permette di essere portato ovunque senza preoccuparsi di essere vicino una fonte di energia che servirà solo quando avrete finito la carica.

L’asta permette la regolazione da 40 cm a circa un metro. ma quando serve può essere piegato a piccole dimensioni, per trasportarlo.

Non mancano un telecomando e un timer (1-2-4 ore), la possibilità di inclinarlo di 180 gradi in verticale e ad angolo sfruttando la funzione di inclinazione.

La batteria interna è molto grande, 10mila mAh (ricarica in 6,5 ore) e permette il funzionamento fino a 20 ore. Sono 4 le velocità disponibili, il rumore è tra o 30 e i 40 decibel.

Questo accessorio chi vi aiuta ad avere refrigerio in questa estate bollente, costerebbe 69,99€. Ma lo trovate in sconto a 48,73€. C’è anche una promozione da cliccare in pagina che lo ribassa ulteriormente a 46,50€