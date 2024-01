L’AI può imitare in modo convincente la grafia di chiunque

Dopo i vari strumenti che usano l’AI per imitare la voce di chiunque (già sfruttati per truffe di vario tipo), e altri che consentono di creare video deepfake, addestrando algoritmi dedicati partendo da foto, è il turno della grafia.

Ricercatori negli Emirati Arabi Uniti della Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), riferiscono di avere sviluppato una tecnologia in grado di imitare la scrittura di una persona, tenendo conto di pochi paragrafi di materiale scritto.

Per ottenere questo risultato, Bloomberg riferisce che i ricercatori hanno usato quello che in gergo si chiama modello transformer, reti neurali che utilizzano una struttura chiamata “trasformatore” per processare e comprendere i dati in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali.

Questi tipo di reti neurali sono inizialmente nate per migliorare, ad esempio, le traduzioni automatiche ma da un po’ di tempo sono state sfruttate anche in altri campi, ad esempio per la generazione di immagini realistiche, per la comprensione del linguaggio naturale e la diagnosi medica. Queste reti sono in grado di apprendere in modo autonomo, riuscendo a ricavare dati rilevanti e comprendere di quali aspetti tenere conto.

Ad un team della MBZUAI, definita la prima università al mondo che si occupa di AI, è stato assegnato un brevetto dal Patent Office e marchi degli Stati Uniti, riconoscendo come valido un brevetto che sfrutta l’Intelligenza Artificiale.

I ricercatori non hanno ancora messo a disposizione del pubblico il tool in questione ma si tratta di un passo avanti, in un ambito che da anni attira l’interesse del mondo accademico. Esistono app e anche robot in grado di simulare la scrittura manuale, ma i recenti progressi nell’ambito dell’IA hanno accelerato notevolmente le tecniche per il riconoscimento automatico dei caratteri e la simulazione della grafia.

Al pari di altre tecnologie AI, anche queste pone dei rischi e resta da capire i potenziali danni oltre a benefici. Tra i vantaggi, la possibilità di aiutare persone infortunate a scrivere con la loro grafia senza usare una penna; tra i rischi, la stura a falsificazioni di massa e usi impropri. I ricercatori riconoscono che strumenti di questo tipo dovrebbero essere implementati con cautela.

