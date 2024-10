Con Microsoft Copilot l’assistente AI diventa aiutante e amico

Pubblicità

Con l’aggiornamento Windows 11 2024 versione 24H2 Microsoft introduce importanti novità in Copilot che puntano a trasformarlo da mero strumento a vero e proprio collaboratore nel lavoro, ma anche un amico con cui scambiare due chiacchiere su qualsiasi argomento.

Il cambio totale risulta evidente anche nell’interfaccia grafica basata su schede, volutamente più calda e accogliente oltre che funzionale, ma soprattutto nell’interazione con l’utente. Come avvenuto in precedenza con ChatGPT-4o e l’arrivo della voce, ora anche con Copilot possiamo formulare domande con la voce e ricevere risposte vocali, inclusa l possibilità di scegliere tra diverse voci disponibili per l’AI.

Non occorre più pensare bene le parole da pronunciare e attendere pazientemente la fine della risposta vocale: con Copilot Voice l’esperienza è più simile a una chiacchierata con un amico o un collega. Invece con Copilot Daily l’utente dispone sempre di un riepilogo giornaliero di tutto ciò che lo interessa di più tra notizie, meteo, appuntamenti, promemoria e altro ancora.

Il riepilogo Copilot Daily viene pronunciato dall’assistente AI in modo simile a un podcast, in questo modo l’utente può anche saltare la riproduzione completa in ordine cronologico per andare subito alle parti desiderate. Per quanto riguarda le notizie Microsoft attingerà a editori e testate autorevoli, tra cui Reuters, Financial Times e altri ancora.

Le funzioni fin qui descritte sono in arrivo a partire da oggi non solo per PC Windows ma anche nelle app Copilot per iPhone e Android, oltre che via Internet. Il rilascio è graduale e potrebbe non risultare disponibile subito per tutti. Debuttano anche altre due funzioni che rimangono però sperimentali: Copilot Vision e Think Deeper.

La prima sarà integrata in Edge e permette di navigare su Internet insieme a Copilot per suggerimenti, idee, il tutto in conversazioni in tempo reale mentre l’assistente AI analizza le stesse pagine web osservate dall’utente.

All’inizio sarà disponibile su un numero ristretto di siti che sarà ampliato. Invece con Think Deeper Copilot si prenderà più tempo per offrire risposte ancora più complete e precise, utile per lavoro e domande complesse.

