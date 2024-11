Con Windows Intelligence Microsoft farà dimenticare Copilot

Pubblicità

Microsoft ha investito davvero tanto nel settore dell’intelligenza artificiale, anche se al momento non sembra aver trovato il nome giusto per il suo chatbot di riferimento: inizialmente battezzato Chat Bing, poi diventato Copilot. Adesso sembra che il colosso di Redmond potrebbe cambiare nuovamente nome per raggruppare tutte le funzioni AI sotto l’etichetta Windows Intelligence.

Per il momento semba anche superfluo rilevare la somiglianza di Windows Intelligence con Apple Intelligence.

A seguito degli investimenti multimiliardarii di Microsoft in OpenAI, il gigante tecnologico si è lanciato nel panorama dell’intelligenza artificiale in modo deciso, integrando la tecnologia in tutta la sua infrastruttura e presentando Copilot a febbraio 2023. Da allora, il chatbot AI ha subito cambiamenti significativi, tra cui l’abbandono da parte di Microsoft del “marchio Bing”, l’integrazione di funzionalità avanzate e altro ancora.

Recentemente, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento massiccio per Copilot, rinnovando l’esperienza utente del servizio con nuove funzionalità, tra cui Copilot Vision. Tuttavia, i cambiamenti drastici sembrano essere stati poco graditi da molti utenti. Alcuni utenti si sono espressi sui social media per manifestare il loro disappunto riguardo al nuovo aggiornamento, citando un’esperienza utente degradante.

Altri utenti ancora hanno espresso chiaramente la loro preferenza per la versione precedente di Copilot e hanno persino chiesto a Microsoft di introdurre un pulsante di downgrade che consentisse di tornare indietro.

Microsoft sembra essere rimasta in silenzio riguardo ai problemi evidenziati dai feedback degli utenti. Adesso, riferimenti scovati nel file appprivacy.adml condiviso su X suggeriscono che Microsoft potrebbe raggruppare le funzionalità potenziate dall’AI di Windows 11 sotto un’unica denominazione – Windows Intelligence.

Il nome dice qualcosa…

Apple ha svelato la sua nuova strategia di intelligenza artificiale all’inizio di quest’anno, battezzandola Apple Intelligence. La potenziale strategia di branding di Microsoft per le funzionalità potenziate dall’AI di Windows 11 ricorda in modo curioso quella di Apple.

Sebbene i dettagli sul possibile cambio di nome siano riservati, Microsoft sembra voler raddoppiare i propri sforzi nell’AI, riunendo i suoi servizi sotto un’unica struttura in Windows, incluso Copilot, con il nome di Windows Intelligence, che riprende l’etichetta Apple.

C’è da dire che non è la prima volta che sentiamo il termine Windows Intelligence. Il gigante tecnologico ha già impiegato il termine parlando di aggiornamenti alla sicurezza informatica. Del resto, questa strategia sembra essere stata già anticipata dal CEO Mustafa Suleyman, che in una recente intervista ha indicato come Copilot potrebbe evolversi in qualcosa di più di un semplice strumento AI.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.