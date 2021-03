Black Shark 4, lo smartphone Xiaomi per giocare diverso da tutti

Esiste un sotto-settore in quello degli smartphone che punta tutta l’attenzione ai videogiochi: sono ancora pochi i modelli che competono tra loro e in cima alla lista dei migliori c’è Razer (a proposito: a luglio abbiamo provato il BlackShark V2) e Xiaomi con la serie Black Shark. Quest’ultima è stata appena aggiornata con due modelli di quarta generazione.

I nuovi Xiaomi Black Shark 4 e Xiaomi Black Shark 4 Pro, disponibili in Cina dal 26 marzo e nel resto del mondo “più avanti”, migliorano rispetto alla serie precedente nella maggior parte delle cose in cui vi aspettereste che qualcosa cambiasse. C’è innanzitutto un processore più veloce, nello specifico lo Snapdragon 870 di Qualcomm per il modello standard e lo Snapdragon 880 per la versione Pro.

In più entrambi montano memorie RAM di tipo LPDDR5 e memorie flash di tecnologia UFS 3.1, il Black Shark 4 più economico (circa 380 dollari) parte da 6 GB di RAM e 128 GB di capacità mentre il meno costoso della serie Pro (circa 615 dollari) parte con 8 GB di RAM e 256 GB di capacità. Superano tutti, soprattutto gli smartphone da gaming di Asus e RedMagic, per quanto riguarda la latenza e la frequenza di campionamento: parliamo di 720 Hz con un ritardo nel tocco di 8,3 millisecondi, caratteristiche che se in uno smartphone tradizionale sono poca cosa, per i giocatori più incalliti potrebbe fare la differenza.

Come la serie precedente incorporano pulsanti meccanici su un bordo, anche se nei nuovi modelli – dicono – sono potenziati dalla tecnologia “Magnetic Power Lift”, che ne migliora la sensazione al tocco, e si fondono meglio col design. Rimane invariata anche la dimensione dello schermo, un pannello OLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz. C’è poi un doppio speaker frontale che, a detta di chi li ha provati in anteprima, offre una buona resa nell’audio spaziale, e separatamente si può comprare un accessorio (costa intorno ai 30 dollari) che si chiama FunCooler 2 Pro e che, come nell’Asus ROG Phone 5 Ultimate, si collega al telefono per raffreddarlo durante le partite più intense.

