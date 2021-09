Gli AirPods 3 sono in produzione e arrivano ad ottobre

Anche se non sono stati presentati nell’evento California Streaming, gli AirPods 3 sono in produzione. Lo sostiene il sito taiwanese Digitimes in un articolo pubblicato oggi. A dare l’indiscrezione al giornale taiwanese sono non meglio precisate “fonti industriali” ovvero, traducendo in termini meno generici, qualche fonte collegata al mondo dei fornitori delle componenti per gli auricolari.

La voce di linee di montaggio pronte a servire sui canali gli auricolari è compatibile con quanto riferiscono da settimane analisti e giornalisti. Addirittura si era parlato di un inizio della produzione già da agosto, un tempo sufficiente a permettere la creazione di scorte adeguate per un lancio in contemporanea con iPhone 13. Proprio questa, del resto, era stata una previsione, non avveratasi, dell’ultimo minuto circolata nelle ore precedenti la presentazione California Streaming.

Ricordiamo che gli AirPods 3 dovrebbero essere degli AirPods 2 reimpacchettati dentro a un guscio che ricorda quello degli AirPods Pro. Il nuovo modello dovrebbe essere privo di alcune delle funzioni caratteristiche del modello Pro, quali riduzione del rumore e gommini per le orecchie.

In realtà intorno alle specifiche dei nuovi AirPods 3 ci sono tante voci alcune delle quali contrastanti; una di queste fa riferimento ai Beats Studio Buds che potrebbero rappresentare la base di partenza per capire quali saranno le caratteristiche degli AirPods. In questo caso potrebbero essere un prodotto sostanzialmente differente dagli AirPods 2 e AirPods 3, più aperto al mondo Android e dotato di un sistema di riduzione del rumore anche se meno sofisticato di quello degli AirPods Pro.

Ricordiamo che al momento l’ipotesi più attendibile per il lancio degli AirPods 3 è per l’evento di ottobre (forse il 12 ottobre) anche se la produzione, dice sempre Digitimes (citato da Macrumors) procede lentamente. In quel contesto i principali prodotti su cui si focalizzerà la presentazione saranno i Mac ma ci potrebbero essere anche novità, appunto, per gli accessori.

Tutte le novità presentate da Apple durante l’evento California Streaming del 14 settembre sono riassunte in questo articolo.