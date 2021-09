iPhone 13, le nuove custodie MagSafe sono già disponibili

Come da tradizione, insieme alla nuova generazione di smartphone, Apple ha introdotto una nuova collezione di custodie MagSafe in pelle e silicone per iPhone 13, in tanti nuovi colori: questi accessori sono stati segnalati e mostrati rapidamente durante l’evento California Streaming del 14 settembre, ma sono già disponibili per l’acquisto nel negozio online di Apple, con consegne a partire da venerdì 17 settembre.

Partiamo con le custodie MagSafe per iPhone 13 in silicone, disponibili in ben 8 colorazioni: giallo marigold, trifoglio, rosa creta, blu abisso, rosa pomelo, mezzanotte, azzurro fiordo e anche rosso (product)RED. Sono disponibili da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 55 euro.

Invece le custodie MagSafe per iPhone 13 in pelle sono disponibili in cinque colorazioni diverse: nespola, ciliegia scuro, verde sequoia, mezzanotte e glicine. Anche questi modelli sono già disponibili per l’acquisto su Apple Store online al prezzo di 65 euro, sempre con consegna a partire da venerdì 17 settembre. Sia le cover MagSafe in pelle che in silicone sono disponibili nelle stesse colorazioni anche per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max: i prezzi non cambiano.

Naturalmente torna in una nuova versione anche la custodia MagSafe trasparente in quattro modelli, uno per ogni terminale della gamma iPhone 13. Anche queste cover sono già disponibili per l’acquisto su Apple Store online al prezzo di 55 euro con consegne da venerdì 17 settembre. Del nuovo Portafoglio Apple MagSafe, ora con supporto per la funzione Dov’è e nuovi colori, abbiamo già parlato in questo articolo.

