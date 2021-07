Nikkei Asia: “Gli AirPods 3 in produzione da agosto”.

I fornitori di Apple si stanno preparando per attivare ad agosto la produzione in serie dei nuovi AirPods che sostituiranno gli AirPods 2.

L’indicazione è riportata da Nikkei Asia che oltre alla produzione dei nuovi AirPods riferisce che ad agosto partirà anche la produzione di nuovi modelli di MacBook Pro e iPhone.

Indiscrezioni sugli AirPods 3 circolano da tempo. Poco tempo addietro l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che il loro arrivo era previsto per l’inizio del 2021 ma a marzo i piani sarebbero stati cambiati.

Prima ancora di Kuo, un leaker che si fa chiamare Kang aveva riferito che gli AirPods 3 erano pronti per la produzione, mostrando presunte immagini e rendering che arrivavano dalla Cina.

A marzo di quest’anno, da Taiwan è circolata una voce relativa alla produzione di non meglio specificati sensori ottici per gli AirPods 3 (forse un sistema per rilevare se gli auricolari siano indossati o no).

I nuovi AirPods 3 sono attesi con steli più corti e in generale con un design molto diverso da quello attuale, più in linea con gli AirPods Pro, qui la nostra recensione. Naturalmente senza cancellazione del rumore per contenere il prezzo di vendita. Sempre per quest’anno sono stati indicati già volte in arrivo anche AirPods Pro di seconda generazione.

