Per Ming-Chi Kuo gli AirPods di terza generazione all’evento California Streaming

Apple annuncerà gli AirPods di terza generazione nell’ambito dell’evento “California Streaming” del 14 settembre. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors.

L’analista riferisce che gli AirPods di terza generazione dovrebbero avere un design simile all’AirPods Pro ma senza funzionalità “Pro”. La terza generazione degli apprezzatissimi auricolari, dovrebbe essere una versione migliorata della versione attuale, caratterizzata da un design e da una ergonomia simili a quelli di AirPods Pro. Mancherebbero alcune delle funzioni avanzate come riduzione del rumore (anche se non possiamo escludere un sistema semplificato come quello degli Beats Studio Buds) ma il passo avanti dovrebbe essere notevole.

Kuo ipotizza due diversi scenari per il lancio dei nuovi auricolari: la prima ipotesi prevede un prezzo più alto rispetto all’attuale seconda generazione, lasciando quest’ultimo in produzione; lo scenario alternativo prevede che Apple riduca il prezzo degli attuali AirPods, mettendo in vendita la terza generazione a 199$ (attuale prezzo di vendita degli AirPods di seconda generazione negli USA). In ogni caso l’analista prevede che l’attuale generazione continuerà a essere proposta nella lineup.

Sono circolate varie indiscrezioni su AirPods 3, alcune anche in contrasto tra loro. Se, come anticipato, la presentazione avverrà nel corso dello Special Eventi del 14 settembre, manca veramente poco per conoscere i dettagli.

