Il prossimo evento Apple potrebbe essere il 12 ottobre

L’evento Apple dedicato ad iPhone 13 si è tenuto il 14 settembre 2021, ma è già tanta l’attesa e la curiosità per i keynote successive, in cui la Mela dovrebbe annunciare i prossimi Mac. Mentre l’evento del 14 si è concentrato su iPhone 13 e 13 Pro, Apple Watch Series 7, iPad enty level e iPad mini terza generazione, a ottobre potrebbe esserci quello dedicato al mondo Mac.

Con i nuovi modelli di Mac ormai all’orizzonte, secondo quanto riferito Apple dovrebbe prevedere almeno un evento aggiuntivo prima della fine dell’anno. Ed allora, la promozione annuale Back to School dell’azienda potrebbe fornire un indizio sulla data del prossimo evento.

In particolare, il 15 settembre dello scorso anno, Apple ha esteso la sua promozione Back to School fino al lunedì 12 del mese di ottobre, almeno negli Stati Uniti. All’epoca, l’estensione sembrava insignificante, ma in seguito Apple ha annunciato che avrebbe tenuto un evento durante il martedì 13, ossia ad un giorno appena dopo la fine della promozione.

Quest’anno, la promozione Back to School terminerà lunedì 27 settembre negli Stati Uniti, ma è improbabile che Apple organizzi due eventi a settembre. Tuttavia, in Europa, la promozione termina lunedì 11 ottobre, il che potrebbe essere ben più significativo. Questo potrebbe, infatti, indicare che il prossimo evento di Apple si terrà martedì 12 ottobre, supponendo che anche quest’anno il keynote abbia luogo un giorno dopo la fine della promo Back to School.

Naturalmente, è possibile che quanto accaduto lo scorso anno sia stato solo una coincidenza, anche se appare verosimile che Apple non intenda includere nella promo alcun prodotto appena lanciato. Dunque, anche quest’anno potrebbe ripetersi, più o meno, lo stesso scenario.

Inoltre, non è del tutto chiaro se Apple ospiterà due o tre eventi questo autunno, il che potrebbe influenzare i tempi di un evento di ottobre. L’anno scorso, Apple ha tenuto il suo primo evento di novembre per presentare i primi Mac M1, ma Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che Apple terrà due eventi questo autunno, con quest’ultimo incentrato su Mac e iPad insieme.

A titolo di curiosità, come ricorda anche macrumors, ricordiamo che negli ultimi cinque anni, Apple ha tenuto per 3 volte un evento a ottobre, precisamente giovedì 27 ottobre 2016, martedì 30 ottobre 2018 e martedì 13 ottobre 2020.