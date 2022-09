Per Gurman le AirPods Pro 2 saranno annunciate il 7 settembre

Non è un mistero che Apple ospiterà l’evento di presentazione della linea iPhone 14 il prossimo 7 settembre, ma è notizia dell’ultimo minuto che sullo stesso palco ci saranno anche AirPods 2 Pro. Questa, almeno, la previsione del noto analista Gurman.

E così, insieme ai nuovi modelli di iPhone e Apple Watch, Gurman si aspetta che Apple annunci AirPods Pro di seconda generazione all’evento. Attenzione, però, perché l’analista non ha indicato quando i nuovi AirPods Pro saranno effettivamente commercializzati, né ha riferito alcuna informazione sui prezzi.

Ho riferito l’anno scorso che i nuovi AirPods Pro sarebbero arrivati nel 2022, e ora mi è stato detto che mercoledì sarà la loro grande presentazione

Si vocifera che gli auricolari porteranno nuove funzionalità e specifiche, tra cui un chip H2 aggiornato per una migliore qualità audio, una maggiore durata della batteria, una nuova custodia di ricarica con supporto “Dov’è”, un migliore rilevamento in-ear, funzionalità di tracciamento del fitness e altro ancora. I nuovi AirPods Pro potrebbero anche supportare le specifiche Bluetooth LE, che fornirebbero diversi vantaggi, tra cui la possibilità per gli AirPods di connettersi a più dispositivi come un iPhone e un Mac contemporaneamente.

Nel 2020, Gurman e Debby Wu hanno riferito che Apple aveva testato un design più compatto per i nuovi AirPods Pro che avrebbe eliminato gli steli sotto gli auricolari, in modo simile ai Beats Studio Buds dell’azienda. Tuttavia, voci più recenti suggeriscono che gli AirPods Pro di seconda generazione non avranno cambiamenti significativi per quanto concerne l’estetica.

Gurman ha ribadito che Apple sta progettando di annunciare un iPhone 14, da 6,1 pollici, un iPhone 14 Plus da 6,7 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici, insieme ai nuovi modelli di Apple Watch Series 8, Apple Watch SE e Apple Watch Pro. Ha anche detto che Apple “non discuterà” dei suoi piani per visori AR/VR all’evento di questa settimana.

Per tutto quello che sappiamo finora su AirPods Pro 2 il link da seguire è direttamente questo.