Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, più potente il compressore d’aria tascabile Xiaomi

Arriva Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, un nome un po’ intricato ma che risponde all’identità rinnovata di un popolarissimo accessorio che ha riscosso un grande successo.

Di Xiaomi Portable Electric Air Compressor che come dice il nome è un compressore d’aria portatile, Macitynet ha compilato una dettagliata recensione diverso tempo fa nel contesto della quale vi diciamo tutto quello che vi serve sapere. In sintesi si tratta di un sistema a batteria con il quale potrete gonfiare praticamente di tutto, da un pallone alle gomme dell’auto, dalla camera d’aria di un bicicletta ad una piccola piscina. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e aspettare.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S parte da tutto quanto di buono la versione precedente offriva per migliorare in alcuni aspetti. Uno è quello chiave: la portata dell’aria in rapporto alle prestazioni della batteria.

Grazie a ciò diventa possibile, spiega Xiaomi, gonfiare da zero due pneumatici d’automobile o mettere in pressione le 4 ruote di una macchina fino a 8 volte, prestazioni di circa il 50% superiori rispetto al modello precedente. Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S fornisce fino a 15litri al minuto. Anche qui siamo a più del doppio della versione precedente che forniva solo 7 litri al minuto.

Infine è importante notare che il connettore per la ricarica passa da Micro USB all’ormai molto più comune USB-C e che la precisione dei sensori di pressione dell’aria a controllo digitale migliorano la precisione a ±1 psi e che c’è anche una luce LED di cortesia. Restano tutte le funzioni più importanti come la possibilità di impostare una soglia di pressione oltre al la quale la pompa si spegne e cinque modalità di gonfiaggio.

Nella confezione si trovano: adattatore valvola Presta , adattatore per valvola ad ago, Custodia di stoccaggio e cavo di ricarica.

Il prezzo ufficiale Xiaomi è di 49,99 euro. Su Amazon è già in vendita ad un prezzo scontato.