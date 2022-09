AirPods Pro 2022, sei novità per chi passa al nuovo modello

AirPods Pro 2022 di seconda generazione arriveranno agli utenti a partire da venerdì 23 settembre. Per coloro che utilizzano ancora AirPods Pro di prima generazione o modelli AirPods più datati potrebbe essere interessante capire realmente quali sono le funzionalità che giustificherebbero l’upgrade. Ecco le sei funzioni nuove per chi passa al modello da poco presentato.

ANC migliorato

Come evidenzia macrumors, I nuovi AirPods Pro ora presentano una cancellazione attiva del rumore fino a due volte migliore. Il miglioramento si tradurrà in meno rumore ambientale percepito dall’utente quando si ascolta la musica, grazie a microfoni potenziati, un nuovo driver e algoritmi migliorati.

Bassi più ricchi

I nuovi AirPods Pro sono dotati di un driver e un amplificatore personalizzati che funzionano con il chip Apple H2 per fornire bassa distorsione, bassi più profondi e note alte nitide e chiare per musica, video e altro ancora. Il chip H2 alimenta anche un nuovo algoritmo che elabora il suono in tempo reale più rapidamente, personalizzandolo sulle proprie orecchie per un suono ad alta fedeltà.

Modalità trasparenza adattiva

Oltre alla cancellazione attiva del rumore, gli AirPods Pro dispongono della modalità Trasparenza, che utilizza microfoni rivolti verso l’esterno per permettere all’utente di ascoltare quel che accade attorno. Gli AirPods Pro di seconda generazione migliorano ulteriormente grazie alla nuova modalità di trasparenza adattiva, che utilizza i microfoni integrati per ridurre al minimo i rumori forti, come sirene e utensili elettrici, mentre consente di ascoltare altri suoni. I nuovi AirPods Pro possono ridurre il rumore intervenendo 48.000 volte al secondo, secondo quanto dichiarato da Apple.

Migliore rilevamento in-ear

Gli AirPods Pro di prima generazione sono dotati di sensori ottici IR per rilevare quando un utente indossa gli auricolari. Come già avviene negli AirPods di terza generazione, i nuovi AirPods Pro 2022 sono dotati di sensori di rilevamento della pelle per il rilevamento in-ear.

Maggiore durata della batteria

Gli AirPods Pro 2022 di seconda generazione ottengono fino a sei ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore abilitata, due ore e mezza in più rispetto agli AirPods Pro originali. Con la nuova custodia di ricarica MagSafe, i nuovi AirPods possono ottenere fino a 30 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore, sei ore in più rispetto a prima.

Custodia di ricarica AirPods Pro 2022

I nuovi AirPods Pro 2022 sono dotati di una custodia di ricarica MagSafe ridisegnata che ora è dotata anche di un altoparlante integrato per Find My, in italiano la funzione Apple Dov’è per rintracciare dispositivi smarriti, supporto per il tracciamento di precisione e un incavo sul lato per fissare un cordino per facilitare il trasporto. A partire da questo modello gli utenti possono ora caricare la custodia di ricarica MagSafe utilizzando un caricabatterie di Apple Watch.

Qui sotto i prezzi e la disponibilità attuale di Airpods Pro 2022 (dal 23 Settembre) e del modello 2021 su Amazon.

