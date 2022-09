Il marchio Dacia del Gruppo Renault ha presentato un concept di veicolo fuoristrada elettrico apparentemente pronto a tutto, anche per l’apocalisse: prende il nome di Dacia Manifesto. Il marchio si prepara a una vera e propria apocalisse, che sia un’epidemia di zombie, o qualche altro disastro a scelta, Dacia del Gruppo Renault ha il veicolo giusto per l’occasione. Dacia Manifesto è il concept EV pronto per qualsiasi evenienza.

Dacia sta cercando di sperimentare in tre aree della progettazione del veicolo, e ogni esperimento prende vita in Manifesto; design, funzionalità e materiali sostenibili. A partire dal design, il marchio rumeno ha immaginato uno dei veicoli più angolari dagli anni ’80. Ogni pannello della carrozzeria è piatto con bordi aggressivi: inutile cercarli nelle immagini perché questa vettura non è dotata di portiere, finestrini, né parabrezza.

Il design ricco di angoli e spigoli presenta le parti più curvate solamente in due punti: la singola lampada luminosa anteriore e i pneumatici airless.

Leggendo dal comunicato stampa dell’azienda, il veicolo risulta anche ultra-funzionale. Può essere interamente pulito con la canna dell’acqua, sia fuori che dentro. L’imbottitura del sedile dall’aspetto è un set di sacchi a pelo che i clienti possono estrarre dal veicolo per un riposino in metto all’apocalisse. E anche il singolo faro anteriore del veicolo può essere rimosso e utilizzato come torcia portatile.

Forse la parte più realistica del veicolo sono i materiali utilizzati, come evidenzia teslarati, che mostrano indicazioni positive per i futuri materiali utilizzati nei prodotti Dacia. Proprio come all’interno della Mazda MX-30, il sughero sostituisce molti dei tradizionali punti di contatto cromati/alluminio, pelle o plastica. L’intero corpo del veicolo è realizzato in plastica riciclata che il marchio chiama “Starkle” che conferisce al veicolo una trama visiva interessante. Infine, l’azienda sottolinea che gli pneumatici airless garantiscono longevità poiché non sono possibili le forature.

Mentre il veicolo probabilmente non arriverà mai nei negozi, risulta essere un esperimento interessante in cui Dacia, e per estensione, Renault, ha dimostrato che materiali sostenibili e nuove interessanti funzionalità possono portare i marchi a differenziarsi.

