AirPods Pro di seconda generazione previsti entro primavera

Le anticipazioni sono ormai decine dalle fonti più disparate, incluse più recentemente anche le foto di presunte componenti: ora secondo una nuova indiscrezione Apple si starebbe preparando a introdurre gli AirPods Pro di seconda generazione tramite gli ordinativi di produzione ai propri fornitori.

Questa volta si tratta di chip di memoria Flash che Cupertino avrebbe già commissionato a Winbond, per ordinativi in grandi quantità, tali da impegnare quasi completamente l’intera capacità produttiva della società per circa 6 mesi.

In realtà il report non offre una descrizione di AirPods Pro di seconda generazione e nemmeno offre una previsione su design e funzioni. Questo perché si tratta di una indiscrezione che proviene dalla catena di fornitura Apple segnalata da DigiTimes. In ogni caso si fa riferimento agli auricolari di fascia alta di Apple di prossima generazione, così tutta la produzione o parte di essa sembra destinata a questo dispositivo. Le tempistiche indicano il possibile arrivo nella tarda primavera di quest’anno.

Ricordiamo che sempre entro quest’anno è atteso anche l’arrivo di nuovi AirPods con design più simile ai Pro attuali ma senza cancellazione del rumore. Invece gli AirPods Pro di seconda generazione sono già stati anticipati innumerevoli volte da leader, analisti e anche Mark Gurman di Bloomberg.

Anche se inizialmente sono stati indicati con nuovi sensori e funzioni per salute e sport, le ultime descrizioni puntano per lo più a uno chassis ancora più piccolo di quello attuale e senza stelo, quindi con una forma più arrotondata e più simile a quella degli auricolari proposti da altri marchi, oltre che più idonea per inserirsi meglio nel padiglione auricolare.

