Disponibile aggiornamento a iOS 14.4 e iPadOS 14.4

Apple ha rilasciato l’aggiornameno a iOS 14.4 e iPadOS 14.4. Nelle note d rilascio, Apple spiega che integra alcune novità e correzioni di errori. Di seguito le note di rilascio complete:

iOS 14.4 include i seguenti miglioramenti per iPhone:

Possibilità di riconoscere codici QR più piccoli in Fotocamera.

Opzione per classificare il tipo di dispositivo Bluetooth in Impostazioni per una corretta identificazione delle cuffie per le notifiche audio.

Notifiche nel caso in cui la fotocamera di iPhone non possa essere verificata come componente Apple nuovo e autentico su iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

Nelle foto in HDR su iPhone 12 Pro potevano apparire degli artefatti.

Il widget Fitness poteva mostrare i dati di Attività non aggiornati.

La digitazione poteva subire ritardi o i suggerimenti potevano non essere mostrati nella tastiera.

La tastiera in Messaggi poteva essere mostrata in una lingua errata.

L’abilitazione di “Controllo interruttori” in Accessibilità poteva impedire di rispondere alle telefonate dal blocco schermo.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.4



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.