AirPods Pro 2 con sensori luce attesi nel 2021

Apple si sta preparando per le prossime generazione dei suoi auricolari bianchi senza fili: il modello più interessante e ricco di funzioni AirPods Pro 2 sarà munito di sensori di luce per offrire diverse nuove funzioni, ma prima arriveranno gli AirPods di terza generazione.

Finora gli AirPods hanno mantenuto lo stesso design della prima generazione. Invece per gli AirPods di terza generazione previsti in arrivo entro la prima metà del prossimo anno, è indicato da mesi un consistente cambio di look e design che li renderà molto più simili esteticamente ad AirPods Pro. Per raggiungere questo obiettivo il colosso di Cupertino impiegherà circuiti interni e SiP, sigla di System in package, simili a quelli già usati per gli auricolari top di gamma.

Fin dalle prime tensioni tra USA e Cina e poi anche in emergenza Coronavirus, Apple continua ad espandere la produzione dei suoi prodotti fuori dalla Cina. Anche per AirPods di terza generazione viene indicata da DigiTimes la possibile produzione da parte di GoerTek in Vietnam. La stessa società, inclusi i fornitori locali che già collaborano per EarPods, potrebbe essere ingaggiata da Cupertino anche per produrre AirPods Pro 2 con sensori luce.

L’inclusione di questa nuova componente permetterà ad Apple di implementare non solo nuove funzioni per il monitoraggio di salute e sport, come battito cardiaco, conteggio dei passi e altri parametri, ma anche di tracciare i movimenti della testa.

Occorre però ricordare che la testata di Taiwan risulta spesso poco precisa nel prevedere le novità di Apple, incluse le nuove funzioni, ma più attendibile nell’indicare fornitori e costruttori. In ogni caso l’arrivo dei nuovi AirPods Pro con sensori indicato per la fine del 2021 o l’inizio del 2022 coincide con le tempistiche svelate già in aprile da Ming Chi Kuo, l’analista più affidabile nel prevedere le mosse di Apple. Gli AirPods sono i primi auricolari Bluetooth di Apple. La prima versione è stata presentata nel settembre dl 2016 e provati da Macitynet qui. Apple il 20 marzo 2019 ha introdotto gli Airpods 2 dismettendo la prima versione di Airpods. A questo link la recensione degli AirPods 2.

Infine la recensione di AirPods Pro è disponibile da questo collegamento. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina.