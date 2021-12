AirPods Pro e AirPods 3, in sconto, in consegna per Natale e pagabili a rate

Se volete fare un regalo a voi stessi o a qualche amico, parente e conoscente che ha un iPhone non c’è un regalo migliore che una paio di AirPods e visto che oggi sia gli AirPods Pro che gli AirPods 3 sono in sconto e in consegna per Natale non c’è neppure un momento migliore per comprare questi auricolari.

Di AirPods Pro e AirPods 3 abbiamo detto tutto nelle nostre recensioni che trovate a questa pagina e a questa pagina del nostro sito. In sintesi possiamo aggiungere che sono i compagni perfetti per un iPhone. Grazie ad essi è possibile ascoltare musica, telefonare e anche divertirsi con giochi oppure video e filmati che diventano più coinvolgenti grazie all’effetto Audio Spaziale.

Il posto migliore per avere un quadro complessivo delle differenze tra i due auricolari e farsi una idea su quali scegliere è questo nostro articolo che li mette a confronto in ogni dettaglio. Se non avete tempo o voglia di leggere la nostra presentazione ecco qui un quadro di sintesi

Gli AirPods 3 sono stati appena rilasciati. Tra le loro caratteristiche vi segnaliamo

Connettività facile con la pressione di un tasto

Abbinamento automatico con tutti i dispositivi collegati ad Apple ID

EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare

Resistenza a sudore e acqua

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica

Fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe

Gli AirPods Pro hanno tutte le caratteristiche degli AirPods 3 cui aggiungono

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti completamente nella musica con modalità trasparenza

Gommini ergonomici per il sigillo del cavo auricolare

Gli AirPods Pro costerebbero 279 euro ma Amazon li vende oggi a 189 euro. Gli AirPods 3 costerebbero 199 euro ma Amazon li vende a 179 euro. Tutti e due i modelli sono in spedizione per Natale e li potete anche comprare in cinque rate senza interessi e senza garanzie. Quali sono le caratteristiche di questa opzione di acquisto le trovate in questo articolo che abbiamo scritto in occasione del lancio di iPhone 13.