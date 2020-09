AKVIS Sketch 23.5 per Mac e PC: disegni a matita partendo dalle foto

AKVIS Sketch è un software che consente di trasformare le foto in disegni con un’ampia varietà di funzioni creative. Il programma fa apparire la foto come un vero e proprio disegno, permette di creare schizzi a matita in bianco e nero e opere d’arte a colori.

Il software offre questi stili di conversione: Classico, Artistico e Maestro, ognuno con numerosi preset creati da artisti professionisti da usare come punti di partenza e ispirazione. Sono offerte versatili opzioni di decorazione: la possibilità di aggiungere una texture di una tela, un testo o una filigrana, applicare una cornice, realizzare una combinazione tra fotografia e disegno, ecc.

La versione 23.5 fornisce un migliore effetto di un tratteggio nelle aree uniformi per gli stili Classico e Artistico. La nuova versione corregge l’effetto moiré, un artefatto indesiderato che potrebbe apparire nelle aree e sfondi omogenei nelle versioni precedenti del programma. Ora è possibile aggiungere i Preset più apprezzati ai Preferiti. L’aggiornamento offre alcuni miglioramenti al flusso di lavoro, il supporto per molti file RAW e una maggiore stabilità del programma.

Il software è disponibile sia in versione standalone (indipendente), sia come plugin per i più diffusi programmi di grafica (Photoshop e simili). Il prezzo del programma parte da 68,00 euro (versione “Home” per uso personale). GLi utenti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento gratuito a questa nuova versione. Gli utenti con licenza non valida per l’odierna versione possono ottenere Sketch v.23.0 a 14,00 €. Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop, sia per Windows, sia per Mac.