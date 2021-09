Alcuni Google Pixel 3 e 3 XL si bloccano senza scampo

Da mesi alcuni utenti di smartphone Google Pixel 3 e Pixel 3 XL lamentano problemi con il telefono che si blocca o non risponde. Sui dispositivi in questione si presenta un bug legato alla modalità “EDL” (acronimo di Emergency DownLoad), una modalità disponibile sugli smartphone con chipset Qualcomm che, in caso di corruzione dei file di sistema, permette di recuperare i dati oppure di eseguire operazioni come unbricking e flash del dispositivo.

Gli utenti con il dispositivo completamente bloccato lamentano il problema da tempo, ma negli ultimi giorni sembra esserci stata una accelerazione in termini di casi riscontrati. Dal momento che i telefoni in questione sono fuori garanzia le possibilità sono limitate: è possibile tentare con l’assistenza di Google o portare il dispositivo in un centro di assistenza e farlo riparare a pagamento. Nel momento in cui scriviamo non sembrano esserci soluzioni semplici alla porta del comune utente.

L’inconveniente si verifica in modo del tutto casuale: su Reddit un utente riferisce di uno smartphone messo in carica prima di andare a dormire, ritrovandosi al risveglio con lo schermo nero e bloccato in modalità EDL. Un altro utente riferisce uno scenario simile «All’improvviso il mio smartphone ha deciso di smettere di funzionare durante la notte, mentre era in carica sul mio comodino (via cavo, non wireless, se importante)».

E ancora «Tasto Power non funzionante, display nero, nessuna indicazione di carica o LED quando collegato, nessuna chiamata, ecc. È letteralmente un MATTONE.. Power + VolDown non fa niente per accedere a bootloader/menu di ripristino».

Gli smartphone con il problema possono essere ricaricati, ma il display non si accende e non sembra funzionare. Collegando i dispositivi in questione al PC, lo smartphone viene visto come “QUSB_BULK_CID” (indicazione seguita dal numero seriale del prodotto), confermando che si trova in modalità EDL.

Google non ha finora rilasciato dichiarazioni. Un mese addietro Big G aveva deciso di estendere la garanzia di alcuni Pixel 4 XL per risolvere un inconveniente legato all’alimentazione; la speranza per gli utenti di Pixel 3 e 3 XL bloccati è che anche a loro sia offerta qualche soluzione.

