Audi Grandsphere è il concept di un salotto su quattro ruote

Se il concept Skysphere di Audi è un’auto per il conducente con un’opzione autonoma, il seguito dell’azienda è l’esatto opposto: la casa automobilistica ha introdotto una berlina elettrica concept, battezzata Grandsphere, che utilizza la guida autonoma di livello 4 per aiutare l’utente a evitare di guidare “quando possibile”. Sì, in altri termini si tratta di un salotto lussuoso su quattro ruote.

Grandsphere “ridurrà” volante e pedali per chiarire che il guidatore dovrà rilassarsi quando si trova in auto. I display sono proiezioni su superfici in legno, che si adattano a seconda che l’utente stia guidando o meno: si potranno guardare media o partecipare a videoconferenze.

Non mancano controlli MMI di Audi, ma sarà possibile, secondo il concept, utilizzare il tracciamento oculare e i gesti per navigare nel sistema di infotainment mentre si è sdraiati. I visori VR posizionati nei braccioli aiuteranno a immergersi nell’intrattenimento durante i propri spostamenti.

Audi promette un’ampia personalizzazione che porterà raffinare gli interni, che vanno dal controllo del clima fino ai servizi multimediali utilizzati per l’ultima volta. L’auto potrà mostrare anche le notizie che si stavano leggendo sullo smartphone prima di entrare a bordo.

Il design di Audi Grandsphere popone sedute “2+2” con un profilo da auto GT, ma un pò più lunga rispetto alla versione della A8. Come l’EQS di Mercedes, Audi sta rivendicando una grande autonomia, esattamente 750 chilometri con la batteria da 120kWh.

Un’architettura di ricarica a 800 volt offrirà al conducente 300 chilometri di autonomia con appena dieci minuti di ricarica, mentre sarà possibile portare la Grandsphere da una carica del cinque all’80 percento in 25 minuti. Non è il veicolo più veloce, con un tempo di 0-100 km/h di “poco più” di quattro secondi, ma chiaramente si tratta di un risultato incredibile, per quella che non sarà certamente un’auto da corsa.

Ovviamente, non sarà in vendita nell’immediato, come ricorda anche engadget. Come con la Skysphere e l’imminente concept Urbansphere, si tratta di un modello che mostra la visione Audi del suo futuro EV autonomo.

Resta da vedere quante delle tecnologie mostrate in video diverranno effettivamente realtà. Non scioccherebbe se alcune delle caratteristiche o degli spunti nel design si faranno davvero strada nelle auto di produzione futura, e non c’è dubbio che molti marchi automobilistici dovranno ripensare i propri progetti, quando la guida manuale diverrà un’eccezione, piuttosto che la regola.

Molto interessante anche il concept Audi Skysphere, di fatto un’auto in grado di cambiare forma su richiesta dell’utente. Per per tutti gli articoli dedicati a veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.