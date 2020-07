Alexa sarà presto in grado di avviare e controllare app su iPhone e Android

Amazon non sembra di certo voler premere il pedale del freno per quanto concerne le funzioni di Alexa, che presto sarà in grado di avviare e controllare alcune app iOS e Android. Questa sarà solo una delle novità che arriveranno nel prossimo futuro dell’assistente vocale.

Amazon ha testato lo strumento con aziende come TikTok, Uber, Yellow Pages e Sonic. Quindi è già possibile chiedere ad Alexa di avviare la registrazione TikTok o aprire l’app Sonic in modo da poter controllare il menu. Se si prenota un passaggio Uber attraverso Alexa, l’assistente vocale ti chiederà se vuoi vedere la posizione del conducente su una mappa nell’app.

Man mano che più sviluppatori utilizzeranno il nuovo strumento messo a disposizione dal colosso, l’utente sarà in grado di chiedere ad Alexa di aprire più app, eseguire ricerche rapide, visualizzare più informazioni e accedere alle funzioni chiave dei diversi applicativi. Il tutto funzionerà tramite l’app Alexa, o le periferiche indossabili, come Echo Buds.

Ciò potrebbe dare ad Alexa un vantaggio rispetto ad altri assistenti vocali come Siri e l’Assistente Google, perché consentirà di colmare eventuale divari iOS-Android. Ma come sottolinea The Verge, potrebbe anche essere più lavoro per gli sviluppatori. Molte app funzionano già sia con Siri, che con Google Assistant e ora dovranno lavorare anche con Alexa.

Alexa for Apps è ancora in anteprima e gli sviluppatori interessati possono richiedere un accesso anticipato per poter testare queste nuove funzionalità. Ricordiamo che Alexa nei giorni scorsi ha fatto un grande passo in avanti, consentendo di essere richiamato senza toccare lo smartphone.

Tutte le notizie relative ad Alexa le ritrovate direttamente a questo indirizzo. Su macitynet abbiamo parlato degli speaker Amazon Echo in numerosi articoli: dall’arrivo di Alexa in Italia, alle recensioni di tutti i principali modelli, incluso Echo Show 5, Amazon Echo Dot e Echo Studio di ultima generazione e altri ancora. In questo articolo trovate i consigli sui migliori bundle Amazon Echo e accessori per la casa smart da acquistare, anche a prezzo scontato.