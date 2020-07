Il SUV completamente elettrico Skoda ENYAQ iV sarà svelato il 1° settembre

Con il nuovo ENYAQ iV, SKODA compie un passo avanti nell’implementazione della strategia di elettro-mobilità. Questo SUV completamente elettrico è il primo veicolo dell’azienda prodotto in serie basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo Volkswagen.

La Casa automobilistica boema ha svelato un’immagine della silhouette del veicolo, offrendo un assaggio del nuovo modello.

Il produttore fa sapere che il nuovo SUV ha un interno spazioso quanto quello di un KODIAQ, nonostante la sua lunghezza sia inferiore a quella di Skoda OCTAVIA.

ENYAQ iV (nome che deriva parola gaelica che significa più o meno “inizio della vita”) è disponibile a trazione posteriore o a quattro ruote motrici, con la possibilità di scegliere tra tre tagli batteria e cinque livelli di potenza. ENYAQ iV può essere ricaricato rapidamente, con una capacità massima di 125 kW. Il produttore indica autonomia fino a 500 chilometri nel ciclo WLTP indicando il SUV a batteria come un “compagno perfetto per la vita quotidiana”.

Sulla falsariga di quanto permesso da altri produttori, si potrà personalizzare secondo le proprie esigenze scegliendo fra tre tipologie di accumulatori (da 55/62/82 kWh) e cinque motori da 109 fino a 225 kW (140-306 CV). Sul modello 80X da 265 CV e sulla RS80 da 306 CV la trazione, anziché posteriore, sarà integrale aggiungendo un secondo motore davanti.

Dalle indiscrezioni che circolano da tempo si parla di interni con display da 13″ per metà sospeso e per metà “galleggiante”, e connessione internet con eSIM. Per la ricarica delle batterie c’è la presa Ccs2 che per la wall box domestica di Skoda per potenze da 7 e 11 kW, utulizzabile anche cn le colonnine fast charge fino a 125 kW, che consentono di passare dal 10 all’80% dell’autonomia in 40 minuti.

La presentazione del nuovo modello di punta di ŠKODA segna un momento incisivo nelle celebrazioni per il 125° anniversario del marchio. La première sarà trasmessa in diretta da Praga il 1° settembre 2020; sarà disponibile su www.skoda-storyboard.com e sugli altri canali social del gruppo.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.