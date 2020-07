L’app Alexa ora consente di invocare l’assistente senza toccare lo smartphone

In queste ore Amazon sta rilasciando un aggiornamento per la sua app Alexa che consente di utilizzare l’assistente vocale su iOS e Android senza toccare il telefono, rendendo possibile l’interazione tra utente e assistente a mani libere.

Mentre precedentemente era necessario toccare il telefono e azionare manualmente l’assistente vocale prima di poter chiedere il compimento di determinate operazioni, come accendere una lampadina, piuttosto che impostare un promemoria, adesso sarà possibile farlo con il solo aiuto della voce.

Secondo TechCrunch, che per primo ha individuato la novità, per riuscire nello scopo di avrà la necessità di installare sul dispositivo le ultime versioni dell’Assistente Google e dell’app Alexa. Infatti, sarà proprio l’assistente Google che permetterà di avviare l’app di Amazon senza toccare il dispositivo, pronunciando il comando “ok Google, apri Alexa”. C’è da dire, tuttavia, che in alcuni casi sarà richiesto lo sblocco dello smartphone per compiere questa operazione, tramite PIN, Face o Touch ID.

Ad ogni modo, dopo aver aperto Alexa, si dovrà configurare l’app in modo da poter agire con l’assistente senza toccare lo smartphone. Per farlo sarà sufficiente andare su Impostazioni e attivare il relativo interruttore, come mostrato nella foto. A questo punto, come accade per l’assistente Google, anche l’app Alexa risponderà non appena la chiamerete per nome.

L’aggiornamento sembra arrivare lato server, considerando che la voce “a mani libere” risulta già disponibile sul nostro dispositivo, nonostante l’ultimo aggiornamento installato sia risalente al 26 giugno scorso.

In questo modo sarà possibile chiedere ad Alexa di compiere determinate azioni senza necessità di interagire continuamente con lo smartphone, richiamando l’assistente, per quanto possibile, semplicemente tramite comando vocale.

Ricordiamo che l’app Alexa è disponibile gratis per iPhone e iPad e si scarica direttamente da qui.

