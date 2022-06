Apple ha aggiornato Pages, Numbers e Keynote per Mac, iPhone e iPad, ecco le novità

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS e macOS, indicata da Apple come “suite di software di produttività personale”.

Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 12.1. Di seguito le note di rilascio delle versioni Mac:

Pages 12.1 per Mac:

– Utilizza la funzionalità “Stampa unione” per creare lettere personalizzate, biglietti e buste per più destinatari.

– Seleziona i nuovi e interessanti modelli per creare inviti agli eventi e certificati per studenti.

Numbers 12.1 per Mac:

– Le prestazioni durante l’inserimento di righe e colonne nelle tabelle di grandi dimensioni sono state migliorate.

Keynote 12.1 per Mac:

– Aggiungi accattivanti effetti di movimento alla tua presentazione con gli sfondi dinamici che si muovono di continuo mentre passi da una diapositiva all’altra.

– Seleziona i nuovi temi animati con sfondi dinamici.

– Ora puoi ignorare o, al contrario, smettere di ignorare, tutte le diapositive in un gruppo compresso.

Pages 12.1 per iPhone e iPad:

– Utilizza la funzionalità “Stampa unione” per creare lettere personalizzate, biglietti e buste per più destinatari.

– Seleziona i nuovi e interessanti modelli per creare inviti agli eventi e certificati per studenti.

– Esporta i documenti Pages come file TXT.

Numbers 12.1 per iPhone e iPad:

– Le prestazioni durante l’inserimento di righe e colonne nelle tabelle di grandi dimensioni sono state migliorate.

Keynote 12.1 per iPad e iPhone:

– Aggiungi accattivanti effetti di movimento alla tua presentazione con gli sfondi dinamici che si muovono di continuo mentre passi da una diapositiva all’altra.

– Seleziona i nuovi temi animati con sfondi dinamici.

– Ora puoi ignorare o, al contrario, smettere di ignorare, tutte le diapositive in un gruppo compresso.

Le ultime versioni delle app in queatione per iPad e iPhone richiedono iOS 14.0/iPadOS 14 o versioni successive. Le ultime versioni delle app della suite iWork per Mac richiedono macOS 11 o versioni successive. Funzioni che sfruttano peculiarità quali i Comandi Rapidi richiedono ovviamente iOS 15 e/o macOS Montery.