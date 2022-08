Amazing Bomberman è su Apple Arcade, presto arriva Jetpack Joyride 2

Sembra essere una caldissima estate quella videoludica che va in onda su Apple Arcade. Disponibile già Amazing Bomberman 2, mentre la vera bomba sarà sian cita il 19 agosto prossimo, con l’arrivo di Jetpack Joyride 2.

Bomberman non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di una vera e propria pietra miliare dei videogiochi d’azione competitivi. Adesso, il titolo approda su su Apple Arcade con Amazing Bomberman, il nuovo gioco della serie, con musica e grafica totalmente rinnovate. Naturalmente, l’utente dovrà affrontare sfide tutte nuove all’interno di arene che mutano insieme alla musica.

Come sempre il gioco si basa su controlli semplici per giocare online, ma questa volta pone l’accento sull’unione tra audio e Bomberman: le arene cambiano insieme alla musica!

Il titolo propone una miriade di nuove tracce musicali create appositamente per Amazing Bomberman, modalità di allenamento, per imparare a giocare in tranquillità e modalità “FRIEND BATTLE”, per sfidare amici in battaglie senza esclusione di bombe.

Il 19 agosto, invece, arriva Jetpack Joyride 2, il sequel di uno dei giochi più virali degli anni passati. Lo scopo del titolo sarà sempre quello di aiutare Barry e Betty a farsi strada nel laboratorio e fermare gli esperimenti dei folli scienziati prima che sia troppo tardi.

Jetpack Joyride 2 proporrà una nuova grafica HD, nuove animazioni, nuove meccaniche e un nuovo modo di giocare.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina