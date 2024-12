PowerBank per Apple Watch, elegante e con cavo integrato sconto a solo 11,60€

Pubblicità Andare in giro con Apple Watch senza mai preoccuparsi dell’autonomia. Un regalo davvero low cost ma utilissimo ed interessante per sé stessi e qualcuno dei nostri casi cari. È la Powerbank di Veger specializzata, appunto, nella ricarica di Apple Watch che costa appena 11,60 €. Questo accessorio è un piccolo elemento in plastica di forma ovale che integra sia una batteria che un cavo di ricarica. C’è anche la classica pastiglia magnetica che si applica saldamente al dorso di Apple Watch e grazie alla quale trasmette energia al dispositivo Apple. La batteria interna ha 1200 mAh. sufficienti per una ricarica e mezza di Apple Watch (poco meno di una completa per un Apple Watch Ultra). Questo significa che quando sarete lontani da una presa non dovrete mai preoccuparvi di restare senza le funzioni dell’orologio. La Powerbank di Veger è utilissima anche per evitare di portarsi dietro il cavo originale o di comprarne un secondo. No avrete neppure bisogno del cavo di ricarica per la powerbank stessa perché ha un cavo USB-C integrato. Questo caricabatterie (disponibile anche in vari colori) viene offerto in sconto al minimo storico e con un prezzo ribassato di quasi il 50% rispetto a quello di lancio. Lo pagate solo 11,60 €.

