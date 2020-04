In macOS 10.15.5 nuova funzione per monitorare la salute della batteria con i portatili

In 10.15.5, aggiornamento al momento nelle mani dei beta tester, Apple ha integrato novità per verificare la salute delle batterie, funzionalità che dovrebbero consentire di migliorare la durata di vita della batteria sui Mac portatili.

Dettagli sulla funzione sono già visibili in un documento di supporto Apple, scovato da vari siti statunitensi, inclusi Six Colors, TechCrunch e The Verge.

Sulla falsariga della funzione che su iPhone permette di verificare lo stato della batteria, è possibile verificare il funzionamento della gestione delle prestazioni. Apple spiega che, come tutte le batterie agli ioni di litio, anche quelle dei Mac portatili diventano meno efficienti man mano che invecchiano; il loro invecchiamento non è dettato solo dal tempo ma anche dall’utilizzo del dispositivo e dalla sua “età chimica”, che non corrisponde solo all’età cronologica, ma tiene conto di diversi fattori, come il numero di cicli di ricarica e come è stata trattata la batteria.

La funzionalità integrata in macOS 10.15.5 permette di analizzare la salute della batteria, il pattern di caricamento e in alcuni casi preservandone la durata tenendo conto di vari fattori. La funzione in questione potrà essere attivata o disattivata da una nuova sezione dedicata nella Preferenze “Risparmio energia” delle Preferenze di Sistema.

