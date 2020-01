Su Pinterest in realtà aumentata i cosmetici si provano prima di comprarli

La realtà aumentata è appena arrivata su Pinterest sotto forma di una funzione denominata Try On che consente di provare virtualmente i prodotti di makeup prima dell’acquisto. Il battesimo è avvenuto negli Stati Uniti dove da qualche giorno, grazie all’ultimo aggiornamento dell’app per smartphone e tablet, è possibile sfruttare la fotocamera del cellulare per scoprire l’effetto che fa sul proprio viso un particolare cosmetico.

Su Pinterest la realtà aumentata rappresenta un ulteriore passo avanti che l’azienda fa all’interno del settore beauty, già molto avanzato grazie a funzioni come la ricerca per tonalità di pelle, i Pin acquistabili e i consigli visivi di stile.

Per provare questa nuova tecnologia che si appoggia appunto alla realtà aumentata ma anche alle tecnologie introdotte dalla funzione Lens esattamente tre anni fa, è sufficiente aprire la fotocamera di Pinterest nella ricerca, cliccare sul pulsante “Try On” per trovare diverse tonalità e scorrere verso l’alto per procedere direttamente all’acquisto di brand di cosmetici come Estee Lauder, Sephora, bareMinerals, Neutrogena e marchi appartenenti a L’Oreal come NYX Professional Makeup, YSL Beauté, Lancôme and Urban Decay.

L’opzione “Try On” appare anche su prodotti selezionati e nella ricerca testuale, digitando termini attinenti come “rossetto matte” o “labbra rosse”, e come dicevamo è integrata all’interno della funzione di ricerca per tonalità di pelle: in questo modo è possibile vedere l’effetto dei colori dei rossetti su incarnati simili al proprio.

La cosa interessante è che, a differenza di altre tecnologie di realtà aumentata, su Pinterest con Try on l’utente vedrà la propria pelle così com’è, senza l’aggiunta di effetti o filtri particolari che andrebbero a distorcere la realtà. Durante le prove virtuali è ovviamente possibile scattare una foto da salvare poi come Pin e recuperarla in un momento successivo quando magari si deciderà di completare l’acquisto.

L’azienda ha inoltre aggiunto un pulsante denominato “Altro come questo” visibile sotto il bottone “Prova” che consente di rintracciare i Pin correlati a quello selezionato, magari per poter provare un rossetto da una tinta simile a quella già provata con la funzione Try On. Come dicevamo attualmente Try On per rossetto è presente solo negli Stati Uniti per le app iOS e Android di Pinterest, ma presto sarà disponibile anche nel resto del mondo.

