Scontissimo coupon, due cavi Lighting su USB-C da due metri a 4 euro l’uno

Se avete appena comprato un iPhone o un iPad e vi serve invece un cavo Usb-C lungo oggi è il giorno giusto. Spendendo solo 8,15 euro ne comprate due a solo 8,19 euro.

I prodotti in offerta, grazie a due Coupon sono quelli di Raviad, un’azienda che si è fatta largo per la capacità di imporsi sul mercato di questo tipo di accessori con prodotti di alta qualità a basso prezzo.

Il materiale di rivestimento (anche se non in nylon) è garantito contro l’usura di utilizzo quotidiano. Il connettore è in oro per assicurare una conduttività e stabilità superiori. Ogni connettore in alluminio resiste al calore e alla corrosione. A sua volta il cavo è stato sottoposto a vari test ed è certificato da Apple.

Questo cavo è progettato specialmente per la ricarica rapida PD sugli iPhone e iPad Pro compatibili e quindi rende più veloce la ricarica di questi dispositivi. Utilizzando infatti un caricatore power delivery da 18W, 29W, 30W, 61W oppure 87W, si può caricare rapidamente il dispositivo Apple dotato di protocollo PD – quindi iPhone 8 e più recenti ma anche diversi modelli di iPad, inclusi gli ultimi iPad di nona generazione, al massimo della velocità consentita da tale configurazione.

I due cavi costerebbero osta 10,19 euro ma c’è un coupon da cliccare sotto il prezzo che ne riduce il costo a solo 8,19 euro. In pratica 4 euro l’uno, uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto per un cavo USB-C Lighting.

Click qui per comprare