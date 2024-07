Fiat Grande Panda brucia Tesla sull’elettrica economica

Pubblicità

In occasione di cerimonia che si è svolya a Torino per celebrare i 125 anni di storia di FIAT, è stata ufficialmente presentata Nuova Grande Panda. Il costruttore afferma che è stata sviluppata sulla base di tre pilastri: design italiano, piattaforma globale e rilevanza locale.

Il design si è ispirato all’iconica Panda degli anni ’80 ed è indicata come un’auto “socialmente rilevante” e “l’auto per tutti”, in altre parole un veicolo del segmento B, accessibile e adatto alle famiglie. Il prezzo partirà da meno di 25.000 euro per la versione completamente elettrica. Il cavo di ricarica a spirale promette di rendere l’esperienza di ricarica più semplice e “pulita”.

La Grande Panda è indicata come la prima vettura sul mercato a disporre di un cavo di ricarica già integrato, che opera in corrente alternata fino a 7 kW; il cavo a spirale ha un alloggiamento specifico sotto il cofano, quindi senza perdita di spazio utile nel bagagliaio; è facile da maneggiare ed evita lo sporco dei cavi tradizionali.

Dopo aver aperto il coperchio, basta estrarre il cavo e collegarlo alla stazione di ricarica. Una volta terminata la ricarica, grazie alla conformazione a spirale del cavo, è possibile farlo rientrare facilmente all’interno della sua sede.

La nuova vettura si distingue dalle altre vetture del segmento B per la compattezza, data dalle dimensioni contenute (3,99 m di lunghezza al di sotto della media del segmento, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza). Il bagagliaio misura 361 litri mentre la capienza totale dei vani portaoggetti, posti di fronte al passeggero anteriore, è di 13 litri.

Il produttore esalta l’“italianità”, distinguibile per il design in generale e per gli esterni che presentano una combinazione di linee strutturate e superfici morbide ma decise, che evidenziano i passaruota robusti. Altri elementi distintitivi sono skid plate posteriori e anteriori argentati, vetri privacy e cerchi in lega da 17″ diamantati con coprimozzo con logo FIAT e design a X.

Lettere in bassorilievo sono stampate in 3D sulle portiere. Le livree disponibili sono sette – rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo – in linea con l’iniziativa “No Grey” di FIAT. All’interno, un speciale omaggio a La Pista 500 di Lingotto che avrebbe ispirato alcuni elementi dello spazio interno.

La plancia e la cornice in policarbonato, che comprende il cruscotto da 10″ e la radio digitale da 10,25″, presentano uno stile che richiama la forma della pista del Lingotto, con un look distintivo. Lo spazio interno è ottimizzato con, ad esempio, il vano portaoggetti da 13 litri, di cui 3 litri in un solo cassetto, soluzione che ricorda la plancia a “tasca” della storica Panda degli anni Ottanta.

La prima vettura della nuova famiglia FIAT sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW di potenza, la Grande Panda elettrica è indicata in grado di ofrrie un’autonomia oltre i 320 km nel ciclo combinato WLTP, dati che – se confermati – dovrebbero rendere il veicolo ideale sia per l’uso giornaliero in città che per le uscite nel weekend.

La Grande Panda sarà prodotta nello stabilimento di Kragujevac in Serbia, iniziando dalla seconda metà di luglio e sfruttando come base la piattaforma modulare Smart, evoluzione di una piattaforma pensata per il mercato indiano.

La marcia delle auto elettriche punta su modelli più economici per allargare le vendite, inclusa l’agognata Tesla da 25mila euro in ritardo. Nel frattempo FIAT Grande Panda dovrà vedersela con le concorrenti cinesi a basso prezzo, dazi UE permettendo.

Tutte le immagini di questo articolo sono di FIAT. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.