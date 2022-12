Ancora riferimenti a nuovi Mac, questa volta nel database Commissione Economica Eurasiatica

Riferimenti a nuovi Mac in arrivo sono apparsi nei giorni passati su siti dedicati ai benchmark (ne abbiamo parlato qui), nell’ultimo sondaggio hardware e software di Steam e ora anche tra i database della EEC (Commissione Economica Eurasiatica), il consueto “rito” seguito prima della presentazione di nuovi dispositivi e spesso una conferma della prossima commercializzazione di nuovi prodotti.

Poco prima della fine di novembre sul database della EEC sono apparsi riferimenti a tre categorie: probabilmente nuovi portatili, iMac e Mac mini o forse Mac Pro. Tutti i codici sembrano fare riferimento a gamme di prodotti già commercializzate da Apple, ad eccezione dell’indicazione A2330 che non ricorda nessuna macchina conosciuta. Altre matricole simili a questa che riguardano macchine già commercializzate in passato, sono A2304 per il Mac Pro del 2019 e lA2348 per il Mac mini M1 (il Mac Studio è indicato con il codice identificativo A2615).

Difficilmente si riescono a ottenere altri dettagli dall’archivio della Commissione Economica Eurasiatica ma a noi sembrano ovvii riferimenti a un nuovo Mac Pro o a un nuovo Mac mini. Il rilascio dovrebbe ad ogni modo essere imminente e ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni…

Sono attese nuove macchine con M2 “Max” o M2 “Pro”, chip che potrebbero essere destinati a futuri Mac mini, MacBook Pro 16″ e MacBook Pro 14″. Una macchina che non è rinnovata da tre anni e sulla quale non è ancora avvenuto il passaggio ai chip Apple Silicon è il Mac Pro; l’ultimo Mac Pro fu presentato alla WWDC del 2019 insieme al Pro Display XDR. Sono circolate voci di tutti i tipi sul presento nuovo Mac Pro ma le fonti più affidabili riferiscono di una workstation configurabile con chip “M2 Ultra” e “M2 Extreme”. Si fantastica di varianti top di gamma con CPU a 48 core, core GPU a 160 core e supporto fino a 384 GB di RAM.