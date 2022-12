In rete nuovo presunto benchmark di un Apple M2 Max

A fine novembre è apparso in rete il benchmark di un presunto chip M2 Max non ufficialmente disponibile, evidenziando discrete migliorie in termini di performance rispetto all’attuale chip M1 Max.

Ora circola un ulteriore benchmark sul presunto M2 Max e i nuovi test sembrano mostrare performance superiori a quelle viste in precedenza.

Il test è indicato come eseguito su una macchina identificata come “Mac14.6”, un modello finora ufficialmente non commercializzato (e che Apple forse sta testando internamente).

La CPU dovrebbe essere un Apple M2 Max con 12 core e rispetto a quanto visto in precedenza il nuovo test mostra una macchina con frequenza operativa di 3,68 GHz e non 3,54 GHz, e con 96GB di memoria RAM.

I risultati delle prove, eseguite con Geekbench 5, evidenziano un punteggio single-core di 2027 e un punteggio multi-core di 14888; nel precedente test i punteggi in questione mostrati erano rispettivamente di 1853 (single core) e 13855 (multi-core). Come termine di paragone, il chip M1 Max integrato nel Mac Studio base integra 10-core a 3,2GHz e nei benchmark questo evidenzia un punteggio di 1746 nei test single-core e di 12154 nei test multi-core.

Rispetto al precedente test emerso in rete, scrive 9to5mac, il presunto M2 Max evidenzia un miglioramento del 22% nel multi-core nei confronti dell’M1 Max, molto più del presunto 14% che era possibile dedurre dal test circolato in precedenza.

Il chip M2 integrato attualmente nei MacBook Air e negli ultimi iPad Pro vanta con benchmark simili un punteggio dell’11% superiore rispetto agli stessi modelli con M1, e non sorprenderebbe scoprire simili risultati con il futuro M2 Max.

Da tempo si vocifera che Apple dovrebbe presentare vari Mac nel 2023, inclusi nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, un nuovo Mac Studio e l’attesissimo Mac Pro con Apple Studio. Il chip M2 Max in questine appare “papabile” per futuri MacBook Pro e Mac Studio base. Indiscrezioni riferiscono di Apple al lavoro anche su un nuovo Mac mini, e anche per questo modello potrebbe decidere di sfruttare chip M2 e M2 Pro.

Tutto quello che c’è da sapere sul processore Apple Silicon M2 è riassunto qui, invece per un confronto tra Apple Silicon M1 e M2 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.