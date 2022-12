Due Mac “misteriosi” nel sondaggio hardware di Steam

Due Mac non meglio identificati sono apparsi nell’ultimo sondaggio hardware e software di Steam. Ogni mese la piattaforma che distribuisce giochi organizza un sondaggio per raccogliere informazioni sulle componenti hardware e software dei computer usati dagli utenti.

Dall’ultimo sondaggio emergono quelli che sembrano essere due nuovi modelli di Mac con CPU M2.

Nel sondaggio di novembre 2022 di Steam all’elenco che riguarda l’hardware sul quale gira OS X usato dagli utenti appaiono in fondo alla lista due Mac indicati come “Mac14,6” e “Mac15,4“.

Il sito Macrumors ipotizza che potrebbe trattarsi di due nuovi Mac in arrivo; uno di questi, tra l’altro, non è la prima volta che viene identificato ma è già apparso in alcuni benchmark circolati in rete (ne abbiamo parlato qui e qui).

La comparsa di questi modelli in piattaforme come Vale e su siti come quello di Geekbench, potrebbe essere il segnale che gli ingegneri Apple stanno testando nuove macchine; bisogna sottolineare che – volendo – è ad ogni modo possibile imbrogliare e presentare un computer con un identificativo diverso da quello reale.

Le ultime voci riferiscono che Apple sta preparando nuovi Mac con chip M2 e il lancio potrebbe avvenire – nella migliore delle ipotesi – già all’inizio del 2023.

Sono attese nuove macchine con M2 “Max” o M2 “Pro”, chip che potrebbero essere destinati a futuri Mac mini, MacBook Pro 16″ e MacBook Pro 14″. Una macchina che non è rinnovata da tre anni e sulla quale non è ancora avvenuto il passaggio ai chip Apple Silicon è il Mac Pro; l’ultimo Mac Pro fu presentato alla WWDC del 2019 insieme al Pro Display XDR. Sono circolate voci di tutti i tipi sul presento nuovo Mac Pro ma le fonti più affidabili riferiscono di una workstation configurabile con chip “M2 Ultra” e “M2 Extreme”. Si fantastica di varianti top di gamma con CPU a 48 core, core GPU a 160 core e supporto fino a 384 GB di RAM.