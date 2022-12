Huawei e il rivale Oppo firmano per i brevetti 5G

Il ricco e ambito portfolio di brevetti 5G di Huawei ora risulta disponibile anche per il concorrente Oppo – OnePlus, grazie a un accordo di licenza incrociata siglato tra le due società: agguerrite concorrenti negli smartphone in Cina, ma più inclini a collaborare sul fronte tecnologico, senza dubbi per affrontare meglio i marchi USA e delle altre nazioni.

La mossa non arriva a sorpresa visto che fin dallo scorso anno Huawei ha annunciato i piani per aumentare gli introiti derivanti dalle sue proprietà intellettuali, anche per far fronte al brusco ridimensionamento del proprio business causato dal bando in USA.

Per un breve tempo Huawei è stato il costruttore di smartphone numero uno al mondo superando Apple e anche Samsung, ma poi è arrivata la guerra commerciale tra USA e Cina dell’era Trump. Il bando in USA vieta a Huawei di vendere terminali e apparecchiature di rete in USA, così come impedisce alla società cinese di accedere a chip, software e tecnologie statunitensi.

Purtroppo non sono stati annunciati i dettagli economici dell’accordo tra Huawei e Oppo, ma fin dal 2021 Huawei aveva indicato un costo di licenza «Ragionevole» di 2,50 dollari per terminale per poter accedere alle proprie tecnologie e brevetti, prevedendo di generare 1,2 – 1,3 miliardi di dollari in ricavi tra il 2019 e il 2021.

Si può così avere una idea più precisa delle somme in gioco tenendo presente che nel caso di Oppo, OnePlus e Vivo, tutti marchi di smartphone e società che fanno parte del colosso cinese BBK Electronics, hanno spedito 51 milioni di terminali nell’ultimo trimestre, così a 2,5 dollari di licenza ciascuno i conti (approssimativi) sono fatti.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Huawei sono disponibili da qui, per quelli dedicati a Oppo si parte da questa pagina, infine da qui per OnePlus.