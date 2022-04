Angry Birds Classic torna con nuovo motore e zero acquisti in-app

Scende la lacrimuccia nel leggere che il primissimo degli Angry Birds, uno dei giochi per smartphone più popolari di tutti i tempi, è tornato su App Store. La Rovio, che lo aveva sviluppato e lanciato su iPhone nel 2012, l’ha poi ritirato dal negozio tre anni fa perché non era più compatibile coi dispositivi più recenti.

Una scelta non universalmente accettata in special modo dai fan più accaniti della saga che, nonostante potessero ancora accedere a decine di altri titoli del marchio con i mitici uccellini colorati, perdevano la possibilità di giocare e rigiocare quell’app che prima di tutte le altre li aveva probabilmente attirati all’interno di quell’universo stilizzato, fatto di catapulte e maiali verdi.

Ma la promessa fatta a novembre dello scorso anno è stata mantenuta e così, per il decennale, Angry Birds Classic è tornato, e che ritorno: l’azienda ha infatti ricostruito completamente il gioco con il motore Unity in modo da poter essere supportato senza problemi su più dispositivi e piattaforme, ma ha preservato ogni singolo aspetto del gioco originale. Ci sono quindi tutti gli 8 episodi del 2012, per oltre 390 livelli di gioco, senza aggiunte o modifiche di alcun tipo.

Mentre ricostruivamo Angry Birds ci siamo preoccupati di mantenere le sensazioni del gioco originale. Sappiamo che i nostri fan sono un gruppo perspicace e saranno in grado di individuare anche le differenze più piccole. Abbinare il gameplay e l’aspetto del gioco originale a questa nuova versione è stato fondamentale.

La parte più interessante è che Rovio ha deciso di tornare alle radici fino in fondo, anche per quanto riguarda il modello di business: invece di realizzare un gioco freemium con acquisti in-app, Angry Birds Classic non ha nulla di tutto questo e neppure le pubblicità. Così, proprio come ai vecchi tempi, lo potete comprare di nuovo su App Store e sul Play Store al prezzo di un caffè.

Ricordiamo che lo scorso anno Rovio aveva ripubblicato come esclusiva per Apple Arcade il titolo Angry Birds Reloaded, anche questa una rimasterizzazione del gioco originale ma con alcuni nuovi personaggi e livelli aggiuntivi.