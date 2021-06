Apple Arcade rivive: in arrivo Angry Birds, Doodle God e Alto’s Odyssey

Dopo un periodo “di riposo”, Apple sembra essere tornata sulla giusta strada per rendere Apple Arcade più appetibile al pubblico. Il colosso ha aggiunto alcuni giochi classici di iOS ad Apple Arcade negli ultimi due mesi. Ora, l’azienda sta portando tre versioni aggiornate di alcuni titoli classici al proprio servizio in abbonamento.

La società ha annunciato oggi su Twitter i tre nuovi titoli che arriveranno su Apple Arcade. Presto, gli abbonati ad Apple Arcade potranno giocare alle nuove versioni di Angry Birds, Doodle God e Alto’s Odyssey.

Il primo titolo, Angry Birds Reloaded, riporterà tutto ciò che i giocatori hanno amato dell’originale serie, aggiungendo alcuni nuovi personaggi giocabili. Doodle God Universe è stato, invece, completamente ridisegnato e include “nuovi aggiornamenti che rendono il gioco del puzzle ancora migliore”. Ultimo, ma non per importanza, Alto’s Odyssey: The Lost City, che porta i giocatori in un “viaggio infinito di sandboarding con nuove avventure da esplorare e meccaniche da scoprire”.

Così, dopo oltre due mesi di silenzio in cui Apple Arcade non ha ricevuto nessun nuovo gioco, il servizio di giochi in abbonamento Apple si è arricchito, lo scorso 11 giugno, con Legends of Kingdom Rush, un brand davvero noto e apprezzato quando si parla di giochi “difendi la torre”. Si spera, insomma, che Apple sia tornata a curare il catalogo Apple Arcade, con nuovi titoli.