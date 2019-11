Microsoft spegne l’app Cortana su iOS e Android a inizio 2020

Microsoft annuncia che all’inizio del 2020 l’app Cortana per iOS e Android non sarà più disponibile in numerosi paesi del mondo. L’assistente vocale di Microsoft è presente sotto forma di app Cortana per gli smartphone Apple e del robottino verde fin dal 2015: due anni dopo è arrivata anche la versione 2.0 con diversi miglioramenti su tutti i fronti, inclusa una maggiore velocità di risposta, nuova interfaccia utente e altro ancora.

Ma anche se negli anni la multinazionale di Redmond ha investito e migliorato l’app Cortana per iOS e Android, l’annuncio della prossima rimozione non coglie completamente di sorpresa perché da diversi mesi a questa parte la strategia di Microsoft per il suo assistente vocale ha cambiato direzione.

Anche se Siri di Apple ha dato il via al mondo degli assistenti vocali, Amazon Alexa e Assistente Google hanno avuto la meglio grazie al successo degli smart speaker: Cortana di Microsoft è per lo più rimasta confinata nei PC Windows. Ad eccezione di qualche comparsa negli speaker smart, come Harman Kardon Invoke e poi come ospite di Amazon Alexa, Cortana ultimamente ha cambiato rotta approdando in Outlook per iOS.

Infatti la multinazionale guidata da Satya Nadella integrerà sempre più Cortana nelle app di produttività Microsoft 365. Microsoft informa che il supporto per l’app Cortana cesserà di funzionare dal 31 gennaio 2020 in Australia, Canada e Regno Unito, oltre che il Cina, India, Messico, Germania e Spagna.

Questo significa che promemoria e liste creati con Cortana non funzioneranno più all’interno dell’app e in Microsoft Launcher, ma continueranno a esserlo all’interno di Cortana su Windows. Per non perdere liste, cose da fare e promemoria gli utenti possono scaricare l’app Microsoft To Do gratis per iOS e Android: è disponibile anche per Mac.

