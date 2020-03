Apple accelera sui Mini LED, attesi iPad Pro 12,9” e MacBook entro l’anno

Che Apple sia interessata e stia esplorando nuove tecnologie per schermi Mini LED e micro LED è noto fin dal 2018: nelle scorse ore Ming Chi Kuo ha anticipato l’arrivo di ben 6 prodotti Apple Mini LED da qui al 2021, alcuni dei quali arriveranno entro la fine di quest’anno: ora a corroborare la previsione del celebre analista arriva anche l’indicazione di nuovi iPad Pro 12,9” e MacBook mini LED attesi entro il 2020.

Sembra che in vista di questi dispositivi Apple abbia già ingaggiato un fornitore di Taiwan, Epistar, il più grande costruttore di LED del Paese. Gli schermi mini LED possono competere con i pannelli OLED in termini di luminosità, contrasto, gamma cromatica estesa e dynamic range, sono più sottili degli schermi LED tradizionali, inoltre non sono soggetti al problema della bruciatura dei pixel e alle complessità e costi di produzione degli OLED.

Ricordiamo che Kuo ha previsto l’arrivo di sei dispositivi Apple Mini LED: oltre a MacBook Pro 14,1” e iMac Pro 27” anche iPad Pro 12,9”, MacBook Pro 16”, iPad 10,2” infine anche un iPad mini con schermo da 7,9”.

Per questa ragione non è chiaro se l’indicazione di DigiTimes sul fornitore e sui piani di Apple siano semplicemente una rivisitazione del report di Kuo o se invece le informazioni provengono da fonti diverse. In ogni caso oltre a Epistar è possibile che la multinazionale di Cupertino si rivolga anche ad altre società tra cui in precedenza erano stata indicate anche GIS, TSMT e Osram.

Ricordiamo che le anticipazioni su iPad, iPad Pro e MacBook Mini LED circolano numerose ormai da tempo, come già avvenuto per esempio nel mese di ottobre e poi ancora a dicembre dello scorso anno. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di MacBook, Mac e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti.