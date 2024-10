Apple ancora una volta prima al mondo per valore del marchio

Pubblicità

Interbrand ha presentato la sua annuale ricerca “Best Global Brands” e Apple si conferma ancora una volta prima al mondo per valore del suo brand, con 489 miliardi di dollari.

Dal 2000, lo “studio longitudinale” di Interbrand tiene conto e riferisce quelli che, a suo modo di vedere, sono i valori dei più grandi brand al mondo. Apple continua a essere il marchio che vale di più al mondo ma il valore di questo brand è per la prima volta da due decenni calato (-3%).

“Mentre altri si sono precipitati nell’AI, Apple ha scelto un percorso più accorto, per garantire che le sue release legate all’AI corrispondano ai suoi valori”, afferma Greg Silverman, global director responsabile Brand Economics di Interbrand. “Questa lentezza nell’agire da protagonista al comando, richiede fiducia a lungo termine”, si legge ancora nell’analisi.

Altri marchi del mondo IT che compaiono sono: Microsoft (al secondo post), Amazon (terzo posto), Google (quarto posto) e Samsung (quinto posto). Nella classifica sono presenti anche nomi quali Tesla, Cisco, Adobe, Oracle, IBM, SAP, Meta, YouTube, Intel, Nvidia, Netflix e altri ancora.

Dopo Apple in classifica abbiamo Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, McDonald’s e Bmw. Nvidia (36esima); Pandora, Range Rover e Jordan sono le ‘new entry’ di quest’anno, mentre Uber (78esima) e LG ritornano in classifica.

Per l’Italia non manca il nome di Gucci (41esima, brand di proprietà della francese Kering), Ferrari (62esima) e Prada, all’83esimo posto. Ma Ferrari è tra i primi brand in assoluto per quanto riguarda la crescita, con un aumento del 21% a 13,1 miliardi di dollari e anche Prada è indicata le migliori per incremento del suo valore (+14% a 8,3 miliardi).

